Кондратюк забирає у Козловського його військову зарплату, - продюсер
Український продюсер Вадим Лисиця розповів, що Ігор Кондратюк забирає собі частину військової зарплатні співака Віталія Козловського, який зараз захищає країну на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост продюсера у Facebook.
Що сказав продюсер
Вадим Лисиця опублікував спільний кадр з Козловським, з яким нещодавно бачився і зізнався, що не від нього чув про те, що Кондратюк забирає собі гроші Козловського, які артисту виплачують за оборону України
"До мене нещодавно завітав дійсний боєць Нацгвардії Віталій Козловський. Не від нього я потім дізнався, що левову частку військової зарплатні, що отримує Віталік, забирає його колишній продюсер Ігор Кондратюк. В мене є лише надія, що ці гроші йдуть на допомогу військовим", - написав Лисиця.
Вадим Лисиця і Віталій Козловський (фото: facebook.com/vadymlysytsia)
Продюсер зазначив, що розуміє природу таких стосунків, адже й сам був у схожій ситуації зі своїм експідопічним. Однак, враховуючи статус Козловського зараз він вважає, що поведінка Кондратюка просто жахлива.
"Цей випадок мені здається зашкваром, або як каже зараз молодь - "це крінж". Цікаво, що відповість Ігор Васильович?" - додав Лисиця.
Додамо, що співпраця Віталія Козловського та Ігоря Кондратюка тривала дев'ять років. У 2012 році артист і продюсер розірвали контракт, після чого між ними почалася ворожнеча.
Відомо, що співак виплачує колишньому наставнику борг, сума якого сягає приблизно два мільйони гривень.
Як відреагували в мережі
В коментарях під фото користувачі відреагували на почуте. Вони заявили, що забирати кошти у військового неприпустимо.
- Як можна забирати не зароблені музичною діяльністю гроші без дозволу Віталія?
- Так він відповідав в інтервʼю якомусь, що йому плювати. Борг боргом, але...
- Респект Віталію Козловському та повага! Ніколи в житті не думав що колись таке напишу
- Дорога ціна слави Віталія, але Бог рано чи пізно розсудить
Віталій Козловський на фронті (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)
Раніше в МВС показували, як Козловський готується знищувати окупантів.
Також Козловський детально розповідав про конфлікт із екс-продюсером Ігорем Кондратюком.