Кондратюк назвав "неуком" Козловського після звинувачень, що він забирає його військову зарплату
Український продюсер та шоумен Ігор Кондратюк вперше прокоментував звинувачення його експодопічного Віталія Козловського, що він забирає його військову зарплату. Так, за словами зірки, кошти у виконавця забирає виконавча служба, бо той порушив авторське право.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-акаунт співака.
Кондратюк відповів Козловському
Сьогодні виконавець опублікував пост, в якому зізнався, що майже всі кошти, які він отримує за військову службу, списуються з картки "на користь Кондратюка", і на штраф у держбюджет.
Коментар під публікацією залишив сам шоумен, а згодом видалив його.
Кондратюк відповів Козловському (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)
"Твою зарплату забирає виконавча служба, неук, за те, що ти - рецидивіст з порушень авторського права. Ти напиши допис про те, чому не віддав судові борги раніше", -агресивно звурнувся до захисника Кондратюк.
Користувачі мережі підтримали Козловського
Українці встали на захист військового Нацгвардії.
- То нехай Кондратюк піде на передову і заробить так, як це роблять хлопці. Але ж сидіти десь в теплі і вимагати борги легше, ніж на передовій
- У Кондратюка немає ні клепки, ні людяності, ні совісті
- Дивані ці війська набридли вже всім! Хлопці гинуть на війні заради їх дуп у теплому ліжку, а їм все мало та мало…
- Яке ж він дно. Сподівалася до останнього, що ця історія - видумка жовтої преси, хоч і не з інтернету знаю, що Кондратюк не проста "людина". Він повинен на колінах зараз стояти і дякувати за те, що захищаєте
Віталій Козловський (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)
Раніше Ольга Сумська "розмазала" Кондратюка за те, що той забирає у Козловського військову зарплату.