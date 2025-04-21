Названо найгірший алкоголь, який п'ють українці: і це не горілка

Алкоголь ніколи не буває корисним, але певні його види можуть мати вищий рівень інтоксикації для організму.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler) розповів психіатр і нарколог Євген Скрипник.

За словами Скрипника, шкідливим вважається той алкоголь, де, крім спирту, присутні домішки.

"Ці домішки викликають ще більшу інтоксикацію. Це коньяк, червоне вино, шампанське. Звісно, є й хороші напої, проте все ж вони вміст алкоголю та допоміжні речовини шкідливо впливають на людину", - каже він.

Також експерт додає до переліку пиво, оскільки багато людей міркують, що від вживання пива не буде інтоксикації та алкоголізму.

"Просто людина замість 100 мл горілки п'є пляшку пива чи дві, і це буде те саме. Так само виникає інтоксикація, так само виникає отруєння головного мозку від спирту", - пояснює фахівець.

Ба більше - від "легких" напоїв залежність може розвинутися навіть швидше через частіше вживання.

Шкода енергетиків

Наразі це дуже популярні напої серед військових, яким потрібна бадьорість в будь-який час доби, каже Скрипник. Під час вживання енергетиків підвищується тиск, посилюється серцебиття. Також там багато цукру та інших речовин, які шкодять людині.

"У склад входить високе дозування кофеїну, стимулятора. Поки що нема досліджень, як це в перспективі впливає на людину. Але ми повинні розуміти: що занадто, то нездорово. Це стосується всіх речовин", - наголошує він.

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