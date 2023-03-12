Козел вдирається до будинків, краде білизну та б'є рогами всіх підряд (фото)

Козел на прізвисько Гері творить справжні безчинства в місцевості під назвою Озерний край, що в Камбрії, Британія. Тварина завдяки своїй поведінці стала зіркою соцмереж.

Там де Гері ніколи не буває спокійно

Козел мешкає на фермі з розведення альпак разом з багатьма іншими тваринами. Окрім згаданих альпак, там є кури, качки, вівці, собаки. Але Гері здобув всесвітню славу, коли його власниця Енн Ломас завела сторінку в TikTok.

Енн купила козла у заводчика два роки тому, щоб діти, які відвідують її ферму, могли вигулювати його, але натомість тварина почала тероризувати місцевих жителів.

Вже через кілька годин після прибуття на ферму Гері переслідував інших тварин, щоб вкрасти їхній корм, і водночас не боявся вдарити когось або щось головою.

"Гері був кошмаром із самого початку. Майже в перший день, коли він був тут, він увірвався в курник і почав ганятися за ними та їсти їхній корм. Через кілька днів мені довелося відокремити його від інших кіз, тому що він постійно бив їх своїми рогами.

Я помістила його разом з альпаками, оскільки вони більші за нього і можуть з ним впоратися, але незабаром він почав тікати", - розповідає фермерка.

Пустотливі витівки Гері зробили його зіркою в соціальних мережах

Енн почала отримувати скарги на Геррі, який хазяйнував на сусідніх подвір'ях і в домівках. Люди розповіли, що тварина "з'явилася з бюстгальтерами та трусиками на голові" після того, як знімала їх із рядів для прання.

Щоб якось вгамувати козлика, Енн Ломас придумала спеціальні насадки йому на роги.

Гері - ще той бешкетник (фото: tiktok.com/@alpacaanne)

Одного разу Гері налякав відвідувачів ферми, стрибаючи на їхні столи для пікніка та з’їдаючи їхній обід.

Також він увірвався до чийогось будинку, і власник знайшов його сплячим у вітальні, а також він навчився лопати футбольні м’ячі своїми гострими рогами.