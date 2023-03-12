Козел вдирается в дома, крадет белье и бьет рогами всех подряд (фото)

Козел по прозвищу Гэри творит настоящие бесчинства в местности под названием Озерный край, что в Камбрии, Британия. Животное благодаря своему поведению стало звездой соцсетей.

Там где Гэри никогда не бывает спокойно

Козел живет на ферме по разведению альпак вместе со многими другими животными. Кроме упомянутых альпак, там есть куры, утки, овцы, собаки. Но Гэри снискал всемирную славу, когда его владелица Энн Ломас завела страницу в TikTok.

Энн купила козла у заводчика два года назад, чтобы дети, посещающие ее ферму, могли выгуливать его, но животное начало терроризировать местных жителей.

Уже через несколько часов после прибытия на ферму Гэри преследовал других животных, чтобы украсть их корм, и не боялся ударить кого-то или что-то головой.

"Гэри был кошмаром с самого начала. Почти в первый день, когда он был здесь, он ворвался в курятник и начал гоняться за ними и есть их корм. Через несколько дней мне пришлось отделить его от других коз, потому что он постоянно бил их своими рогами.

Я поместила его вместе с альпаками, поскольку они больше его и могут с ним справиться, но вскоре он начал убегать", - рассказывает фермер.

Озорные проделки Гэри сделали его звездой в социальных сетях

Энн начала получать жалобы на Герри, хозяйничавшего на соседних дворах и в домах. Люди рассказали, что животное "появилось с бюстгальтерами и трусиками на голове" после того, как снимало их с рядов для стирки.

Чтобы как-то унять козлика, Энн Ломас придумала специальные насадки ему на рога.

Гэри – еще тот озорник (фото: tiktok.com/@alpacaanne)

Однажды Гэри испугал посетителей фермы, прыгая на столы для пикника и съедая их обед.

Также он ворвался в чей-то дом, и владелец нашел его спящим в гостиной, а также он научился лопать футбольные мячи своими острыми рогами.