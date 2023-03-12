ua ru
Нд, 12 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Один з київських парків окупували лебеді, чайки і качки: фантастичні фото

Новость на русском →
Київ, Неділя 12 березня 2023 15:10
Один з київських парків окупували лебеді, чайки і качки: фантастичні фото Один з Київських парків окупували птахи (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Київський парк "Наталка" розміщений в мальовничій затоці на Оболоні. Спокійна течія, вища температура води, а ще підгодовування приваблює в цю місцину диких птахів, які час від часу окуповують парк на радість відвідувачам.

Дивіться фантастичні фото в матеріалі Styler нижче.

На кадрах видно лебедів-шипунів, як дорослих, так і молодняк (його можна відрізнити по сірому оперенню і такого ж кольору дзьобу).

Чайки не соромлячись катаються прямо на спинах у лебедів, а селезні переливаються своїми фантастичної краси пір'ями.

Один з київських парків окупували лебеді, чайки і качки: фантастичні фотоОдин з київських парків окупували лебеді, чайки і качки: фантастичні фотоОдин з київських парків окупували лебеді, чайки і качки: фантастичні фото

Ну і куди ж без голубів, які завжди ласі підживитися тим, що дають. Проте будьте уважні, адже птахи (особливо - лебеді) дуже чутливі до підгодовування.

Один з київських парків окупували лебеді, чайки і качки: фантастичні фотоОдин з київських парків окупували лебеді, чайки і качки: фантастичні фото

Чим лебедів годувати не можна, і що допускається

Столичні орнітологи раз за разом просять жителів і гостей столиці не підгодовувати диких птахів. Так, категорично заборонено кидати їм: хліб і всілякі хлібобулочні вироби, продукти з магазинів, в тому числі крупи.

Максимум, що можна зробити - насипати вздовж кромки води суміш із цільного зерна: пшениці, кукурудзи, ячменю чи вівса.

Для довідки

Сьогодні на території України зустрічають три види лебедів:

  • лебідь-шипун (перелітний і зимуючий),
  • лебідь-кликун (зустрічається під час міграцій і зимівлі),
  • лебідь малий (рідкісний залітний та зимуючий вид).

Раніше ми писали, що в Києві помітили хижака, який заглядає у вікна в пошуках їжі.

Також читайте, що людська дурість вбила десяток лебедів під Вінницею.

Читайте РБК-Україна в Google News
парк птахи