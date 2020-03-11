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Козак Гаврилюк назвал свою зарплату таксиста: больше, чем при депутатстве

STYLERПерсоны    11.03.2020 - 13:47
Козак Гаврилюк назвал свою зарплату таксиста: больше, чем при депутатстве
Михаил Гаврилюк работает таксистом (скрин видео)

Михаил Гаврилюк рассказал о жизни столичного таксиста

Михаил Гаврилюк, более известный как "козак Гаврилюк", подрабатывает в Киеве таксистом. Бывший народный депутат и участник Революции Достоинства рассказал, почему решился на такую радикальную смену профессии, а также рассекретил свои доходы на должности "извозчика".

Вместе с таксистом Гаврилюком прокатились журналисты "5 канала", которым он рассказал о своей жизни.

По словам экс-нардепа от "Народного фронта" работа таксистом в Киеве приносит ему от 15 до 35 тысяч гривен в месяц. А во время своего депутатства он получал около 4 тысяч гривен, под конец каденции - около 28 тысяч.

"Козак" отметил также, что все же надеется найти другую работу, хотя заработки его пока удовлетворяют.

"Работаю, потому что нужно жить за что-то. Надеюсь, что со временем буду иметь лучшую работу, возможно, директором, возможно, каким-то руководителем. Сейчас так", - сказал Гаврилюк.

Экс-политик также отметил, что одним из плюсов его работы является свободный график. Если настроения работать нет, он может спокойно пойти и отдохнуть.

Гаврилюк рассказал, сколько зарабатывает таксистом (видео: YouTube/5 канал)

Ранее мы писали, что журналисты нашли трехэтажный дом в Карпатах, который строит Гаврилюк.

Таксист Гаврилюк сделал откровенное признание: реакция украинцев оказалась неожиданной Козак Гаврилюк рассказал о "подработке" таксистом
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