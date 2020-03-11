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Козак Гаврилюк назвав свою зарплату таксиста: більше, ніж за депутатства

STYLERПерсони    11.03.2020 - 13:47
Козак Гаврилюк назвав свою зарплату таксиста: більше, ніж за депутатства
Михайло Гаврилюк працює таксистом (скрін відео)

Михайло Гаврилюк розповів про життя столичного таксиста

Михайло Гаврилюк, більш відомий як "козак Гаврилюк", підробляє в Києві таксистом. Колишній народний депутат, учасник Революції Гідності розповів, чому зважився на таку радикальну зміну професії, а також розсекретив свої доходи на посаді "перевізника".

Разом з таксистом Гаврилюком прокотилися журналісти "5 каналу", яким він розповів про своє життя.

За словами екснардепа від "Народного фронту" робота таксистом в Києві приносить йому від 15 до 35 тисяч гривень на місяць. А під час свого депутатства він отримував близько 4 тисяч гривень, під кінець каденції - близько 28 тисяч.

"Козак" зазначив також, що все ж сподівається знайти іншу роботу, хоча заробітки його поки задовольняють.

"Працюю, тому що потрібно жити за щось. Сподіваюся, що з часом буду мати кращу роботу, можливо, директором, можливо, якимось керівником. Зараз так", - сказав Гаврилюк.

Екс-політик також зазначив, що одним з плюсів його роботи є вільний графік. Якщо настрою працювати немає, він може спокійно піти і відпочити.

Гаврилюк розповів, скільки заробляє таксистом (відео: YouTube/5 канал)

Раніше ми писали, що журналісти знайшли триповерховий будинок в Карпатах, який зводить Гаврилюк.

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