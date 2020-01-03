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Козак Гаврилюк строит трехэтажный дом в Карпатах: удачно женился (видео)

STYLERПерсоны    03.01.2020 - 15:25
Козак Гаврилюк строит трехэтажный дом в Карпатах: удачно женился (видео)
Михаил Гаврилюк строит дом в Карпатах (коллаж: РБК-Украина)

Бывший народный депутат Гаврилюк объяснил, кто финансирует строительство дома в Карпатах

Михаил Гаврилюк, экс-нардеп известный, как "козак Гаврилюк", строит трехэтажный дом в Карпатах, рядом с рекой, озером и водопадом. Журналистам удаось разыскать новостройку, а сам бывший парламентарий уже успел рассказать, за чей именно счет строится дом.

Издание TK Media отправилось в гости к "козаку Гаврилюку", чтобы поближе посмотреть на строительные работы. Местные жители так и называют строительство - "дом Гаврилюка".

Возле дома представителей СМИ встретил брат тестя Михаила Гаврилюка, который сказал, что "Михась будет после обеда".

Почти готовый новый дом занимает площадь в 550 квадратных метров. Строение находится в селе Нижний Березов, Косовского района, Ивано-Франковской области. Рядом расположена река с водопадом и озеро.

Михаил Гаврилюк строит дом в Карпатах (видео: YouTube/TK Media)

Поскольку официально в декларации бывшего депутата нет никаких сбережений, а единственным доходом является зарплата, СМИ озадачил вопрос, за чей счет строится трехэтажный дом.

Сам же экс-парламентарий на своей Facebook-странице написал, что он "просто удачно женился". И строить дом ему помогает тесть, который вместе с супругой всю жизнь провел "на заработках", чтобы обеспечить дочери Ярине (супруге Михаила Гаврилюка) достойное будущее.

Михаил Гаврилюк пишет, что помогает тестю, вкладывая в дом "каждую копейку" и "каждую свободную минуту проводя на стройке".

Козак Гаврилюк строит трехэтажный дом в Карпатах: удачно женился (видео)Козак Гаврилюк строит трехэтажный дом в Карпатах: удачно женился (видео)

Гаврилюк объяснил строительство дома в Карпатах (скрин: facebook.com/Михаил Гаврилюк)

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