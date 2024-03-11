Якою буде iOS 18: п'ять нових функцій, які з'являться у наступному оновленні

До офіційного випуску iOS 18 залишилося кілька місяців, і з'являється все більше інформації про майбутні зміни в новій версії операційної системи для iPhone. Підтверджено, що Apple активно працює над переглядом дизайну , який стане першим великим оновленням зовнішнього вигляду з часу iOS 7.

Голосове керування на iPhone

В 2024 році здивувати когось голосовим управлінням складно. Однак не всі функції можна запускати цим способом, треба чіткість у вимові потрібної фрази.

У майбутній версії iOS 18 Apple переглядає підхід до голосового управління. Це буде реалізовано через нову функцію в розділі "Універсальний доступ", де користувачі можуть встановити власну фразу-тригер для запуску певної функції.

Наприклад, якщо вимовляти якесь слово складно чи потрібно скоротити текст команди, це можна буде налаштувати у параметрах iPhone. Ця функція, ймовірно, стане популярною, і її використовуватимуть не лише люди з обмеженими можливостями, але й усі власники iPhone.

Голосове керування на iPhone (фото: Reddit)

Озвучення тексту на iPhone

Минулого року однією з визначних функцій iOS 17 стала "Особистий голос", що дозволяє записати певний текст, на основі якого система генерує мову користувача. Цей інструмент підходить для тих, хто ризикує втратити можливість говорити.

У iOS 18 цю функцію буде додатково покращено. Тепер користувачі можуть створювати швидкі фрази та організовувати їх у категорії, що полегшить доступ до готових текстів. Це поліпшення допоможе швидше знаходити необхідні пресети, роблячи спілкування ефективнішим.

"Особистий голос" на iPhone (фото: AppleInsider)

Розмір шрифту на iPhone

Вже зараз в iOS доступна функція "Налаштування за додатками", яка дозволяє індивідуально налаштовувати розмір шрифту для кожного додатку.

У наступній версії операційної системи для iPhone ця функціональність буде розширена, надавши користувачам ще більше можливостей для гнучкого налаштування розміру шрифту. Також повна версія цієї функції буде доступна в macOS 15.

На даний момент, у macOS Sonoma, розмір шрифту можна налаштувати тільки для додатків, таких як Календар, Filder, Пошта, Повідомлення та Нотатки. Однак, після оновлення, до них додадуться Книги, Новини, Акції, Поради та Погода. Apple також працює над можливістю зміни розміру шрифту рядка стану macOS, який розміщується у верхній частині екрана.

AirPods Pro як слуховий апарат

У 2024 році нових AirPods Pro не передбачається, проте Apple планує внести зміни в ці навушники. Після оновлення до iOS 18 AirPods Pro отримають удосконалений режим слухового апарату.

Хоча функція Live Listen є у смартфонах та навушниках Apple з 2018 року, нове оновлення дозволить користувачам перевірити свій слух за допомогою iPhone на iOS 18, і на підставі цього оптимізувати налаштування Live Listen під особливості їх слуху.

Поки конкретні зміни, які принесе цей режим, залишаються невідомими, дослідник технологій Марк Гурман із Bloomberg обіцяє, що це стане значною подією для власників смартфонів та навушників Apple.

AirPods Pro (фото: Unsplash)

Голосовий помічник Siri на iPhone

Крім того, що Siri в iOS 18 стане розумнішим, вона отримає глибоку інтеграцію з додатком "Команди". Деякі з них тепер не доведеться створювати вручну. Досить сказати про це голосовому асистенту, і він усе зробить за вас.

Наприклад, достатньо буде повідомити Siri, щоб вона створила кілька фотографій, об'єднала їх у GIF-анімацію та надіслала друзям. Ваш смартфон виконає вказівки, навіть не вимагаючи торкання екрана.

Раніше такі дії, наприклад перетворення фотографій в GIF, вимагали самостійного створення команди, що могло викликати труднощі у деяких власників iPhone.

Голосовий помічник Siri (фото: Unsplash)