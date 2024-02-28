ua en ru
Ср, 28 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Список iPhone, що підтримують iOS 18: перевірте свій

Середа 28 лютого 2024 18:45
UA EN RU
Список iPhone, що підтримують iOS 18: перевірте свій Перераховані iPhone, які зможуть оновитися до "революційної" iOS (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

iOS 18 буде анонсована в червні і, за чутками, стане одним із найбільших оновлень для користувачів iPhone. Тепер з'явилася можливість вперше поглянути на те, які пристрої сумісні з майбутнім iOS 18 після її офіційного виходу.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний сайт новин про iPhone, iPad, Mac та інші пристрої 9to5Mac.

Які пристрої будуть сумісні з iOS 18

  • iPhone 15
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 14
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone SE (2nd generation)
  • iPhone SE (3rd generation)

iPadOS 18 буде доступна на таких планшетах

  • iPad Pro 2018 та новіший
  • iPad Air 2019 та новіший
  • iPad mini 2019 та новіший
  • iPad 2020 і новіший

Якщо ці чутки підтвердяться, то підтримку втратять такі моделі планшетів

  • iPad Pro 10,5” 1-го покоління (2017)
  • iPad Pro 12,9” 2-го покоління (2017)
  • iPad 6-го покоління (2018)
  • iPad 7-го покоління (2019)

Таким чином, оновлення не підтримуватиметься на планшетах із процесорами Apple A10 Fusion та A10X Fusion.

Офіційна презентація iOS та iPadOS 18 очікується влітку на заході WWDC, і в цей же час розпочнеться бета-тестування. Публічна версія буде випущена восени.

Що зараз відомо про iOS 18

Як підкреслює відомий інсайдер з Bloomberg Марк Гурман, одним із важливих нововведень в iOS 18 стане інтеграція технології генеративного штучного інтелекту у продуктивність голосового помічника Siri, а також обробку текстових повідомлень.

Також, за деякими даними, Apple планує впровадити у Siri масштабні мовні моделі (LLM), що дозволяють користувачам автоматизувати виконання складних завдань.

Ще одна функція, яку, ймовірно, впровадять у iOS 18, - підтримка стандарту RCS для кроссплатформенного обміну повідомленнями. Це спростить взаємодію між власниками iPhone та Android-смартфонів, забезпечивши більш високу якість відправлення та отримання фотографій та відеороликів, а також обмін голосовими повідомленнями через Wi-Fi між пристроями з операційними системами iOS та Android.

Нагадаємо, що в iOS та Android виявили небезпечний вірус, про який досі ніхто не знав.

А ще ми писали, що Apple повністю змінить дизайн iOS 18.

Читайте РБК-Україна в Google News
Apple iPhone iPad iOS
NEWS
Ближній бій. Чому почастішали розстріли українських полонених з боку РФ та хто відповість за геноцид
Ближній бій. Чому почастішали розстріли українських полонених з боку РФ та хто відповість за геноцид