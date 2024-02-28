Список iPhone, що підтримують iOS 18: перевірте свій
iOS 18 буде анонсована в червні і, за чутками, стане одним із найбільших оновлень для користувачів iPhone. Тепер з'явилася можливість вперше поглянути на те, які пристрої сумісні з майбутнім iOS 18 після її офіційного виходу.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на провідний сайт новин про iPhone, iPad, Mac та інші пристрої 9to5Mac.
Які пристрої будуть сумісні з iOS 18
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone SE (2nd generation)
- iPhone SE (3rd generation)
iPadOS 18 буде доступна на таких планшетах
- iPad Pro 2018 та новіший
- iPad Air 2019 та новіший
- iPad mini 2019 та новіший
- iPad 2020 і новіший
Якщо ці чутки підтвердяться, то підтримку втратять такі моделі планшетів
- iPad Pro 10,5” 1-го покоління (2017)
- iPad Pro 12,9” 2-го покоління (2017)
- iPad 6-го покоління (2018)
- iPad 7-го покоління (2019)
Таким чином, оновлення не підтримуватиметься на планшетах із процесорами Apple A10 Fusion та A10X Fusion.
Офіційна презентація iOS та iPadOS 18 очікується влітку на заході WWDC, і в цей же час розпочнеться бета-тестування. Публічна версія буде випущена восени.
Що зараз відомо про iOS 18
Як підкреслює відомий інсайдер з Bloomberg Марк Гурман, одним із важливих нововведень в iOS 18 стане інтеграція технології генеративного штучного інтелекту у продуктивність голосового помічника Siri, а також обробку текстових повідомлень.
Також, за деякими даними, Apple планує впровадити у Siri масштабні мовні моделі (LLM), що дозволяють користувачам автоматизувати виконання складних завдань.
Ще одна функція, яку, ймовірно, впровадять у iOS 18, - підтримка стандарту RCS для кроссплатформенного обміну повідомленнями. Це спростить взаємодію між власниками iPhone та Android-смартфонів, забезпечивши більш високу якість відправлення та отримання фотографій та відеороликів, а також обмін голосовими повідомленнями через Wi-Fi між пристроями з операційними системами iOS та Android.
Нагадаємо, що в iOS та Android виявили небезпечний вірус, про який досі ніхто не знав.
А ще ми писали, що Apple повністю змінить дизайн iOS 18.