Додатки, які найбільше розряджають батарею смартфона: перевірте, чи є вони у вас
Фахівці з порталу DxOMark провели дослідження, виділивши найбільш енергоємні додатки та структурувавши їх за різними категоріями залежно від їхнього призначення.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на видання MySmartPrice.
Які додатки найбільше садять батарею
Дослідження проводилося на смартфонах двох категорій: пристроях середнього класу, вартістю від 300 до 400 доларів (11 500-15 400 гривень) та флагманських моделях, ціна яких перевищує 800 доларів (31 000 гривень). Назви конкретних моделей не розкриваються, але зазначається, що всі вони були випущені у 2023 році.
Згідно з результатами, основними "винуватцями" витрати заряду в категорії середнього класу є SMS, особливо на пристроях нижчої цінової категорії.
Друге та третє місця у списку з енергоспоживання займають Facebook Messenger та Snapchat Chat відповідно, а також Instagram Chat та WhatsApp (у зазначеній послідовності). У випадку з ними більше страждають акумулятори флагманів.
"Пожирачі" заряду серед додатків для спілкування (фото: MySmartPrice)
У категорії додатків для перегляду коротких відео лідирують Instagram Reels і Facebook Reels, за якими слідують YouTube Shorts, TikTok і Snapchat Spotlight із приблизно рівним рівнем енергоспоживання.
"Пожирачі" заряду серед програм для перегляду коротких відео (фото: MySmartPrice)
Сервіс для потокового відео, що споживає найбільшу кількість енергії, виявився Prime Video. За ним йдуть Disney, YouTube та Netflix.
"Пожирачі" заряду серед потокових відеосервісів (фото: MySmartPrice)
Експерти виділили чотири фактори, які суттєво впливають на витрату енергії:
- постійний пошук сотового зв'язку
- фонова активність додатків
- регулярні повідомлення та використання служб геолокації
Всі перелічені програми активно використовують хоча б одну з цих функцій.
Як на телефоні подивитися, які програми найбільше розряджають батарею
На iPhone
- Відкрийте "Параметри"
- Перейдіть донизу та виберіть розділ "Акумулятор".
- Прокрутіть вниз до списку додатків: поруч із назвами вказана їхня енерговитратність у відсотках
На Android
- Відкрийте "Параметри"
- Виберіть розділ "Батарея"
- Натисніть "Використання батареї"
- Після цього має відкритися список додатків з їхньою енерговитратністю у відсотках
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