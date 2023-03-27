Ковбаса "ЗСУ" и "Буча Комбуча". Что светит тем, кто спекулирует на войне

Недобросовестные торгаши снова решили нажиться на теме войны. После скандальной "Бучи Комбучи", пива "Герої не вмирають", семян редиса "Азовсталь" на рынке появилась колбаса "ЗСУ". Горе-маркетологи не учли, что такой хитрый рекламный ход может вылезти им "боком".

Узнайте, что светит спекулянтам, в материале ниже.

Это - прямое нарушение закона

В Госпродпотребслужбе напомнили, что такое злоупотребление темой войны является нарушением законодательства.

"К сожалению анализ рынка рекламы показал, что действия некоторых субъектов хозяйствования, возможно непреднамеренные, содержат факты нарушения законодательства о рекламе. Указанная реклама содержит изображения наших военных, визуальный материал из мест реальных боев, оружия и военной техники, мест дислокации, изображения государственных символов и тому подобное", - говорится в официальном письме.

Закон Украины "О рекламе" запрещает:

размещать рекламу, которая может причинить вред лицам, государству или обществу;

использовать или имитировать изображения Государственного Герба Украины, Государственного Флага Украины, звучание Государственного Гимна Украины;

вмещать изображение физического лица или использовать его имя без письменного согласия этого лица;

использовать изображение подлинного или игрушечного оружия, взрывных устройств.

В ведомстве украинцам напомнили, если обнаружили нарушения законодательства, обращайтесь в Госпродпотребслужбу и ее территориальные органы. Контакты можно найти по ссылке.

Спекулянтам на войне могут отказать в регистрации ТМ и не только

В Украинском национальном офисе интеллектуальной собственности и инноваций отмечают, что спекуляция на символах войны недопустима, а их использование в маркетинговых стратегиях брендов может восприниматься обществом как коммерциализация боли украинцев.

"Обращаем внимание, что в соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг" правовая охрана предоставляется торговой марке, которая не противоречит публичному порядку, общепризнанным принципам морали, требованиям Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет на пропаганду их символики" и на который не распространяются основания для отказа в предоставлении правовой охраны, установленные настоящим Законом", - отметили в ведомстве.

Учитывая указанное, по таким торговым маркам будет приниматься решение об отказе в регистрации торговой марки из-за несоответствия обозначения условиям предоставления правовой охраны.

Отправить информацию о таких заявках можно на электронную почту УКРНОИС: office@nipo.gov.ua или по телефонам: +380 (44) 494-06-52, +380 (44) 494-05-46.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины, юрист Андрей Смирнов написал в Facebook, что с Госпродпотребслужбой и УКРНОИС было договорено о запуске "горячих линий" для оперативного реагирования на подобные случаи.

Кроме того, был запущен процесс подготовки законодательных изменений, которые сделали бы процесс превентивного реагирования государства на подобные случаи.

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