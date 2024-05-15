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О котрій годині потрібно вставати зранку: лікар дав чітку відповідь

Середа 15 травня 2024 06:44
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О котрій годині потрібно вставати зранку: лікар дав чітку відповідь В якій годині потрібно вставати для гарного настрою (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова
Експерт: Юрій Габорець

Кожна людина обирає собі той графік засинання та прокидання, який їй найбільше пасує. Медики наголошують, що найголовніше - це спати не менш 7-9 годин вночі. Однак в організму людини є певні біоритми, які мають дуже велике значення для настрою, стану здоров'я та енергії, й тут немає значення, ви жайворонок чи сова.

Коли потрібно вставати зранку, щоб чудово себе почувати, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на роз'яснення лікаря Юрія Габорця в Instagram.

Як пояснює фахівець, найголовніше, щоб ви спали вночі обов'язкові 7 годин. Але найкраще вставати зранку о 6 годині.

"Це пов'язано з циркадним викидом гормонів для пробудження. Серце починає піднімати тиск і якщо ви лежите, то вже міцного та якісного сну не буде. Раніше 6 години прокидатися не рекомендується, бо до цього часу ще працює мелатонін", - пояснює Юрій Габорець.

Він радить виробити собі певний графік і для цього потрібно о 23:00 все виключати та лягати спати. Перед сном варто займатися чимось, що розслабляє та заспокоює нервову систему - це дозволить швидко заснути.

"Коли ваш організм звикне, він не буде вночі пробуджуватися. Звичайно, найважче перейти на такий графік буде складніше совам, але це справа звички", - додає лікар.

Крім того, він радить дотримуватися такого ж графіку й на вихідних, бо якщо відіспатися до 12 години дня у неділю, ввечері ви вчасно заснути вже не зможете.

Він додав також, що такого графіку потрібно дотримуватися також й взимку, бо генетичний механізм та ритми не залежать від світлового дня.

"Пам'ятайте, коли ви зранку встаєте, має бути хороший настрій. Бо це починається ваш найкращий день", - резюмував Юрій Габорець.

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Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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