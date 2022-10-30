Котлети з хліба, для бургера та по-київськи: три неймовірні рецепти від шеф-кухаря з Італії
Якщо вам здається, що котлети - це така собі звичайна буденна страва, ваші знання про котлети неправильні. Тримайте добірку "лайфхаків", як приготувати їх без м’яса, як обрати найкраще м’ясо для для бургерів та як все ж таки правильно готувати котлету по-київськи.
Своїми знаннями поділився Марко Черветті, шеф-кухар та гедоніст з Італії.
Котлети з хліба - polpette di pane
У всіх іноді залишається черствий хліб. Ще один спосіб використати його з користю - приготувати італійські котлети polpette di pane.
Інгредієнти:
- Хліб - 400 г
- Твердий сир (бажано пармезан або пекоріно) - 20 г
- Яйця - 2 шт.
- Сіль - 1 г
- Перець - 1 г
- Кабачки або перець - 200 г
- Ковбаски сирі або м’ясний фарш - 150-200 г
- Оливкова олія - 30 г
- Олія для фритюру - близько 1 л
- Часник - 2 великих зубчики
- Сухарі - 100 г
Як готувати
Крок 1. Замочіть хліб у воді, щоб став м’яким, відіжміть та розімніть руками.
Крок 2. Додайте сир, яйця, посоліть, поперчіть. Перемішайте - це заготовка для фаршу.
Крок 3. Фарш з ковбаски підсмажте на оливковій олії, додайте до неї розчавлений зубчик часнику і нарізаний кабачок. Обсмажте, помішуючи. Якщо треба, додайте трошки води і тушкуйте-смажте доки кабачок не стане м’яким. Дайте охолонути.
Порада від Марко: Додавати до цього фаршу можна що завгодно. Можна використати, наприклад, баклажан або болгарський перець - що вам смакуватиме та що матимете під рукою.
Крок 4. Додайте смажені кабачок з ковбаскою до хлібного фаршу, перемішайте.
Крок 5. Підігрійте олію для фритюру у високій каструлі. З фаршу зробіть кульки середнього розміру, кожну обваляйте у панірувальних сухарях, а потім обережно обсмажте у фритюрі до апетитної золотої скоринки. Щоб не обпектися, занурюйте їх у гарячу олію ложкою.
Крок 6. Викладіть готові polpette на паперовий рушник, щоб він забрав зайву олію. Подавайте на стіл та смакуйте!
Котлета для бургера
Котлета - найсмачніша та головна складова бургера. Розповідаємо, як її приготувати так, аби вона смакувала краще, ніж в ресторані.
Інгредієнти:
- Яловича вирізка - 170 г
- Яловичий жир - 35 г
- Тертий пармезан - 3 г
- Вустерширский соус - 3 г
- Трави: м’ята, петрушка, базилік, розмарин, шавлія
- Сухі спеції: часник у порошку, солодка паприка, цибуля в порошку, мускатний горіх
- Оливкова олія
Як готувати
Крок 1. Наріжте яловичину і жир якомога дрібніше, перемішайте і поріжте досить дрібними кубиками. Краще, щоб і жир, і м’ясо були кімнатної температури - тоді вони легше змішуються.
Порада від Марко: в ідеалі у котлеті для бургера має бути десь 20% жиру - коли ви її смажитимете, жир розтане, тож котлета буде соковитою всередині.
Крок 2. Додайте до м’яса зелень і знову пошинкуйте двома ножами.
Крок 3. Додайте спеції - часник, цибулю, паприку, мускатний горіх - і знову поріжте.
Крок 4. Додайте тертий сир, посоліть, поперчіть. Додайте вустерширский соус та оливкову олію і знову порубіть м’ясо ножем. Сформуйте котлету, перекидаючи кульку рубаного м’яса з руки у руку. Котлета готова до смаження тоді, коли більше не липне до рук.
Крок 5. Викладіть котлету на дуже гарячу пательню без олії. Жиру, який міститься у м’ясі, вистачить. За бажанням накрийте пательню кришкою.
Крок 6. Обсмажте котлету з однієї сторони, потім - з іншої. Вимкніть вогонь, проте залиште котлету у пательні хвилин на 5, щоб вона "дійшла". Готово! Лишилося покласти котлету на булочки, додати улюблені соуси та смакувати.
Котлета по-київськи
Інгредієнти
Для котлети:
- Філе і кісточка від крила - 1 шт.
- Вершкове масло - 30 г
- Зелена цибуля - 15 г
- Кріп - 5 г
- Часник - 5 г
- Сіль - 1 г за смаком
- Перець - 1 г за смаком
- Рослинна олія для фритюру - 1 л
Для панірування:
- Борошно - 100 г
- Панірувальні сухарі - 100 г
- Яйце куряче - 1 шт.
Як готувати
Крок 1. Обробіть курку - відріжте від неї філе грудки з крилом. Крило зачистіть - треба зрізати з кісточки якомога більше м’яса.
Крок 2. Підготуйте вершкове масло для котлети: масло кімнатної температури змішайте з нарізаним кропом і натертим на тертці часником. Посоліть, перемішайте, викладіть на харчову плівку і загорніть у тоненьку ковбаску. Покладіть масло до морозильної камери.
Крок 3. Коли масло вже застигло, приступіть до підготування котлети. Розігрійте олію для фритюру у величезній каструлі. Масло дістаньте з морозилки і поріжте на середні порційні шматки.
Крок 4. Філе покладіть між двома листами харчової плівки і легко відбийте. Будьте обережні, адже філе може порватися.
Крок 5. Відбите філе посоліть та поперчіть з того боку, який був у курки всередині, а не ззовні. Посередині філе викладіть масло і до нього - очищену кісточку, аби на 2/3 своєї довжини вона була всередині філе. Тепер загорніть котлету, використовуючи харчову плівку, щоб надати їй потрібної форми. Важливо, аби філе щільно прилягало до кісточки.
Крок 6. Підготуйте все для панірування - під рукою мають бути борошно, збиті яйця, сухарі.
Крок 7. Зніміть плівку з котлети, обережно обваляйте у борошні, потім в яйцях, потім у сухарях - і охайно опустіть у гарячу олію. Смажте, доки панірування не набуде апетитного золотистого кольору. Дістаньте котлету з олії і відправте в духовку, розігріту до 190-200°С на 7 хвилин.
Крок 8. Подавайте з картопляним пюре, улюбленими овочами та соусом.
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