Котлети з хліба, для бургера та по-київськи: три неймовірні рецепти від шеф-кухаря з Італії

Якщо вам здається, що котлети - це така собі звичайна буденна страва, ваші знання про котлети неправильні. Тримайте добірку "лайфхаків", як приготувати їх без м’яса, як обрати найкраще м’ясо для для бургерів та як все ж таки правильно готувати котлету по-київськи.

Котлети з хліба - polpette di pane

У всіх іноді залишається черствий хліб. Ще один спосіб використати його з користю - приготувати італійські котлети polpette di pane.

Інгредієнти:

Хліб - 400 г

Твердий сир (бажано пармезан або пекоріно) - 20 г

Яйця - 2 шт.

Сіль - 1 г

Перець - 1 г

Кабачки або перець - 200 г

Ковбаски сирі або м’ясний фарш - 150-200 г

Оливкова олія - 30 г

Олія для фритюру - близько 1 л

Часник - 2 великих зубчики

Сухарі - 100 г

Як готувати

Крок 1. Замочіть хліб у воді, щоб став м’яким, відіжміть та розімніть руками.

Крок 2. Додайте сир, яйця, посоліть, поперчіть. Перемішайте - це заготовка для фаршу.

Крок 3. Фарш з ковбаски підсмажте на оливковій олії, додайте до неї розчавлений зубчик часнику і нарізаний кабачок. Обсмажте, помішуючи. Якщо треба, додайте трошки води і тушкуйте-смажте доки кабачок не стане м’яким. Дайте охолонути.

Порада від Марко: Додавати до цього фаршу можна що завгодно. Можна використати, наприклад, баклажан або болгарський перець - що вам смакуватиме та що матимете під рукою.

Крок 4. Додайте смажені кабачок з ковбаскою до хлібного фаршу, перемішайте.

Крок 5. Підігрійте олію для фритюру у високій каструлі. З фаршу зробіть кульки середнього розміру, кожну обваляйте у панірувальних сухарях, а потім обережно обсмажте у фритюрі до апетитної золотої скоринки. Щоб не обпектися, занурюйте їх у гарячу олію ложкою.

Крок 6. Викладіть готові polpette на паперовий рушник, щоб він забрав зайву олію. Подавайте на стіл та смакуйте!

Котлета для бургера

Котлета - найсмачніша та головна складова бургера. Розповідаємо, як її приготувати так, аби вона смакувала краще, ніж в ресторані.

Інгредієнти:

Яловича вирізка - 170 г

Яловичий жир - 35 г

Тертий пармезан - 3 г

Вустерширский соус - 3 г

Трави: м’ята, петрушка, базилік, розмарин, шавлія

Сухі спеції: часник у порошку, солодка паприка, цибуля в порошку, мускатний горіх

Оливкова олія

Як готувати

Крок 1. Наріжте яловичину і жир якомога дрібніше, перемішайте і поріжте досить дрібними кубиками. Краще, щоб і жир, і м’ясо були кімнатної температури - тоді вони легше змішуються.

Порада від Марко: в ідеалі у котлеті для бургера має бути десь 20% жиру - коли ви її смажитимете, жир розтане, тож котлета буде соковитою всередині.

Крок 2. Додайте до м’яса зелень і знову пошинкуйте двома ножами.

Крок 3. Додайте спеції - часник, цибулю, паприку, мускатний горіх - і знову поріжте.

Крок 4. Додайте тертий сир, посоліть, поперчіть. Додайте вустерширский соус та оливкову олію і знову порубіть м’ясо ножем. Сформуйте котлету, перекидаючи кульку рубаного м’яса з руки у руку. Котлета готова до смаження тоді, коли більше не липне до рук.

Крок 5. Викладіть котлету на дуже гарячу пательню без олії. Жиру, який міститься у м’ясі, вистачить. За бажанням накрийте пательню кришкою.

Крок 6. Обсмажте котлету з однієї сторони, потім - з іншої. Вимкніть вогонь, проте залиште котлету у пательні хвилин на 5, щоб вона "дійшла". Готово! Лишилося покласти котлету на булочки, додати улюблені соуси та смакувати.

Котлета по-київськи

Інгредієнти

Для котлети:

Філе і кісточка від крила - 1 шт.

Вершкове масло - 30 г

Зелена цибуля - 15 г

Кріп - 5 г

Часник - 5 г

Сіль - 1 г за смаком

Перець - 1 г за смаком

Рослинна олія для фритюру - 1 л

Для панірування:

Борошно - 100 г

Панірувальні сухарі - 100 г

Яйце куряче - 1 шт.

Як готувати

Крок 1. Обробіть курку - відріжте від неї філе грудки з крилом. Крило зачистіть - треба зрізати з кісточки якомога більше м’яса.

Крок 2. Підготуйте вершкове масло для котлети: масло кімнатної температури змішайте з нарізаним кропом і натертим на тертці часником. Посоліть, перемішайте, викладіть на харчову плівку і загорніть у тоненьку ковбаску. Покладіть масло до морозильної камери.

Крок 3. Коли масло вже застигло, приступіть до підготування котлети. Розігрійте олію для фритюру у величезній каструлі. Масло дістаньте з морозилки і поріжте на середні порційні шматки.

Крок 4. Філе покладіть між двома листами харчової плівки і легко відбийте. Будьте обережні, адже філе може порватися.

Крок 5. Відбите філе посоліть та поперчіть з того боку, який був у курки всередині, а не ззовні. Посередині філе викладіть масло і до нього - очищену кісточку, аби на 2/3 своєї довжини вона була всередині філе. Тепер загорніть котлету, використовуючи харчову плівку, щоб надати їй потрібної форми. Важливо, аби філе щільно прилягало до кісточки.

Крок 6. Підготуйте все для панірування - під рукою мають бути борошно, збиті яйця, сухарі.

Крок 7. Зніміть плівку з котлети, обережно обваляйте у борошні, потім в яйцях, потім у сухарях - і охайно опустіть у гарячу олію. Смажте, доки панірування не набуде апетитного золотистого кольору. Дістаньте котлету з олії і відправте в духовку, розігріту до 190-200°С на 7 хвилин.

Крок 8. Подавайте з картопляним пюре, улюбленими овочами та соусом.