Ліниві голубці по-закарпатськи: додайте цей овоч для вибухового смаку

Якщо крутіння голубців вас втомлює, то ваш варіант - ліниві голубці. А по закарпатському рецепту - це особлива вибухова смакота.

Кулінарка радить додати до страви болгарський перчик, якого нема в класичному рецепті.

Інгредієнти:

М'ясо - 500 г

Рис - 300 г

Цибуля - 250 г

Морква - 150 г

Болгарський перець - 150 г

Помідор - 1-2 шт.

Капуста - 1 головка

Сіль, перець за смаком

Солодка паприка - 2 ч. л.

Соняшникова олія - 5-6 ст. л.

Томатний сік - 100 мл, або томатна паста - 1 ст. л.

Покрокове приготування

Нашинкуйте капусту, перекрутіть м'ясо на фарш, пробланшуйте і дрібно поріжте помідори, наріжте дрібно перець, натріть моркву, наріжте кубиком цибулю і дрібно покришіть кріп.

Присоліть капусту, перемішайте і лишіть на кілька хвилин для розм'якшення.

Обсмажте на олії цибулю до світло-золотистого кольору, додайте солодкий перець, обсмажте пару хвилин. Додайте моркву і просмажте ще кілька хвилин. В кінці висипте помідори, перемішайте і протушкуйте все разом ще кілька хвилин. Додайте солодку паприку - засмажка готова.

Висипте промитий рис у глибоку ємність. Додайте засмажку, покладіть фарш, зелень кропу (за бажанням), посоліть, поперчіть, добре перемішайте.

На дно каструлі чи казанка покладіть частину капусти, зверху - фаршу, знову капуста і фарш і так кілька разів. Зверху має бути капуста. Зверху покладіть томатний сік чи пасту. Залийте водою, щоб верхній шар не був у воді.

Прикрийте кришкою і поставте на вогонь. Проваріть після закипання 20-30 хвилин до готовності.