Коти чи собаки? Вчені визначили, хто насправді краще знімає стрес та знижує ризик деменції

Вчені визначили, взаємодія людини з якими домашніми улюбленцями - котами чи собаками - краще знімає стрес, підвищує концентрацію та знижує ризик виникнення деменції.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як саме хатні тварини "впливають" на людей і стимулюють мозкову активність.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: ScienceDirect, Science Focus, ScienceDaily.
Згідно з результатами дослідження, проведеного японськими вченими, хатні улюбленці - коти й собаки - суттєво впливають на якість життя людини.
Їхня присутність не лише покращує настрій, але й стимулює активність мозку.
При цьому у власників собак ризик виникнення деменції (синдрому, що впливає на функціонування мозку) набагато нижчий, ніж у власників котів або ж людей без домашніх тварин.
Ще одне дослідження - проведене в південно-корейському Університеті Конкук - дозволило науковцям визначити, що взаємодія людини із собакою позитивно впливає на активність мозку в цілому, зменшує рівень стресу й підвищує концентрацію.
Електроенцефалограми людей, які брали участь в одному з досліджень, показали, що під час прогулянок, догляду за собакою чи ігор з нею мозкова активність піддослідних суттєво змінюється:
На думку дослідників, собаки стимулюють людей до більш активного способу життя та спілкування з іншими. Йдеться про те, що власники чотирилапих:
Дехто з науковців припустив, що собак від початку заводять більш здорові люди, які мають сили на щоденні прогулянки та комунікацію з іншими. Водночас подібної закономірності у межах вищезгаданих досліджень виявлено не було.
Виходячи з отриманої в межах проведених досліджень інформації експерти дійшли висновку, що регулярне спілкування з собакою може бути особливо корисним для людей, які:
Крім того, взаємодія з собакою підвищує відчуття відповідальності та декому навіть "дає мету" для подальшого активного життя.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про сезонні "депресії" у домашніх улюбленців - як вчасно помітити й допомогти тварині.
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