Коты или собаки? Ученые определили, кто на самом деле лучше снимает стресс и снижает риск деменции

Ученые определили, взаимодействие человека с какими домашними любимцами - котами или собаками - лучше снимает стресс, повышает концентрацию и снижает риск возникновения деменции.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как именно домашние питомцы "влияют" на людей и стимулируют мозговую активность.
При подготовке материала были использованы следующие источники: ScienceDirect, Science Focus, ScienceDaily.
Согласно результатам исследования, проведенного японскими учеными, домашние любимцы - кошки и собаки - оказывают существенное влияние на качество жизни человека.
Их присутствие не только улучшает настроение, но и стимулирует активность мозга.
При этом у владельцев собак риск возникновения деменции (синдрома, влияющего на функционирование мозга) гораздо ниже, чем у владельцев кошек или людей без домашних животных.
Еще одно исследование - проведенное в южно-корейском Университете Конкук - позволило ученым определить, что взаимодействие человека с собакой положительно влияет на активность мозга в целом, уменьшает уровень стресса и повышает концентрацию.
Электроэнцефалограммы людей, участвовавших в одном из исследований, показали, что во время прогулок, ухода за собакой или игр с ней мозговая активность испытуемых существенно меняется:
По мнению исследователей, собаки стимулируют людей к более активному образу жизни и общению с другими. Речь идет о том, что владельцы четырехлапых:
Некоторые ученые предположили, что собак с самого начала заводят более здоровые люди, имеющие силы на ежедневные прогулки и коммуникацию с другими. В то же время, подобной закономерности в рамках вышеупомянутых исследований обнаружено не было.
Исходя из полученной в рамках проведенных исследований информации эксперты пришли к выводу, что регулярное общение с собакой может быть особенно полезно для людей, которые:
Кроме того, взаимодействие с собакой повышает чувство ответственности и некоторым даже "дает цель" для дальнейшей активной жизни.
Напомним, ранее мы рассказывали о сезонных "депрессиях" у домашних любимцев - как вовремя заметить и помочь животному.
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