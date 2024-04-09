Коты или собаки? Ученые определили, кто на самом деле лучше снимает стресс и снижает риск деменции

Как домашние любимцы "влияют" на людей

Согласно результатам исследования, проведенного японскими учеными, домашние любимцы - кошки и собаки - оказывают существенное влияние на качество жизни человека.

Их присутствие не только улучшает настроение, но и стимулирует активность мозга.

При этом у владельцев собак риск возникновения деменции (синдрома, влияющего на функционирование мозга) гораздо ниже, чем у владельцев кошек или людей без домашних животных.

Еще одно исследование - проведенное в южно-корейском Университете Конкук - позволило ученым определить, что взаимодействие человека с собакой положительно влияет на активность мозга в целом, уменьшает уровень стресса и повышает концентрацию.

Как собаки стимулируют человеческий мозг

Электроэнцефалограммы людей, участвовавших в одном из исследований, показали, что во время прогулок, ухода за собакой или игр с ней мозговая активность испытуемых существенно меняется:

увеличивается количество альфа-волн, связанных с расслабленным и спокойным состоянием, положительными эмоциями

активируются бета-волны, указывающие на повышение внимания и концентрации при отсутствии стресса

улучшаются когнитивные способности (особенно у пожилых людей)

снижается артериальное давление (уменьшается риск развития болезней сердца)

улучшается выработка окситоцина - гормона "счастья и любви"

Почему у владельцев собак здоровье лучше

По мнению исследователей, собаки стимулируют людей к более активному образу жизни и общению с другими. Речь идет о том, что владельцы четырехлапых:

регулярно гуляют на свежем воздухе

физически более активны

имеют лучший мышечный тонус

имеют больше социальных контактов

обладают более высокой стрессоустойчивостью

получают положительные эмоции от общения с животным

Некоторые ученые предположили, что собак с самого начала заводят более здоровые люди, имеющие силы на ежедневные прогулки и коммуникацию с другими. В то же время, подобной закономерности в рамках вышеупомянутых исследований обнаружено не было.

Для кого общение с собакой особенно полезно

Исходя из полученной в рамках проведенных исследований информации эксперты пришли к выводу, что регулярное общение с собакой может быть особенно полезно для людей, которые:

страдают от депрессии

имеют посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР)

имеют чувство одиночества или изоляции

живут в условиях стресса

Кроме того, взаимодействие с собакой повышает чувство ответственности и некоторым даже "дает цель" для дальнейшей активной жизни.