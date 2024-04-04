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Сезонні "депресії" у домашніх улюбленців? Як вчасно помітити й допомогти тварині

Четвер 04 квітня 2024 09:15
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Сезонні "депресії" у домашніх улюбленців? Як вчасно помітити й допомогти тварині Тварини, як і люди, можуть сумувати й хворіти (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Чи бувають сезонні депресії у тварин, як їх помітити та подолати? Питання не з простих, проте їх можна вирішити за допомогою консультації у ветеринара й уваги до хатнього улюбленця.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на The Spruce Pets розповідає, що відомо про сезонні депресії у тварин, їхні ознаки та способи подолання.

Чи мають домашні тварини сезонні депресії

На думку експертів, сезонні афективні розлади (САР) або ж так звані сезонні депресії можуть бути помічені не лише серед людей, але й серед наших хатніх улюбленців.

Науково довести цей факт важко, адже тварина не може поділитися своїми переживаннями й відчуттями. Водночас дослідники часом помічають, що у собак, котів чи інших хатніх тваринок трапляються "розлади поведінки", або ж у різний сезон вони поводяться по-різному.

В цілому симптоми САР можуть включати:

  • депресію
  • тривогу
  • втому
  • проблеми зі сном (як правило йдеться про надмірний сон)
  • тягу до "комфортної" їжі або вуглеводів

За словами ветеринарів, якщо чітких наукових доказів депресії у тварин немає, це не означає, що вони не можуть страждати від тієї чи іншої форми САР.

Ознаки сезонної депресії у домашніх тварин

Особливо "гостро" ознаки САР можуть проявлятися у тварин восени та взимку. Водночас й інші два сезони - не виняток із правила, адже навіть зміна шерсті у собак не завжди припадає на один і той самий конкретний сезон.

На думку спеціалістів, хатнім улюбленцям може передаватись також психоемоційний стан людини.

Виходячи з цього, ознаками сезонної депресії у домашніх тварин можуть бути:

  • млявість або втома
  • надмірний сон
  • зміни апетиту (як правило йдеться про підвищений апетит, хоча "депресивні" тварини можуть їсти й менше)
  • зниження інтересу до фізичних вправ, іграшок та ігор
  • зміни у ставленні до людини, апатія, "віддалення" від родини

Водночас ветеринари наголошують - перш ніж "списувати" такі симптоми на депресію, потрібно неодмінно звернутися до лікаря, адже вони можуть бути й ознакою захворювання тварини.

Як допомогти "депресивній" тварині

Якщо ваш ветеринар не виявив жодних фізіологічних проблем чи захворювань, а тварина й досі "сумує", експерти радять дотримуватися низки простих кроків:

  • додайте світла у вашу оселю - частіше відкривайте штори чи жалюзі, рідше залишайте тварину в темряві й наодинці
  • частіше бувайте надворі - виводьте тварину на свіже повітря, гуляйте чи бавтеся з нею (або ж хоча б частіше відкривайте вікна й запускайте свіже повітря всередину)
  • спробуйте "збагатити" чи змінити навколишнє середовище тварини - спальне місце, миски, іграшки, забавки тощо
  • побалуйте тварину "смачненьким" - тим, що зазвичай ви їй не даєте (різноманітні смаколики для хатніх улюбленців можна придбати у зоомагазині)
  • приділяйте тварині більше уваги - говоріть із нею лагідно, закликайте до спільних ігор чи інших занять

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому собаки постійно гавкають без причини.

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