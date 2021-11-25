Кот Степан из Харькова стал мировой звездой благодаря Бритни Спирс (фото)

Бритни Спирс опубликовала у себя в Instagram фотографию харьковского кота Степана. Публикация собрала более 1 миллиона лайков и 9 тысяч комментариев.
Подробней об этом читайте в материале Styler ниже.
"Если я время от времени куда-то буду пропадать, то сможете меня где-нибудь поймать с этим котом", - написала известная американская певица в конце публикации, которая была посвящена съемке фильма "Идол" (The Idol).
Украинские подписчики Бритни Спирс также прокомментировали фото кота Степана в ленте певицы.
В комментарии "Суспильному" владелица кота Степана рассказала, что была очень удивлена, когда увидела своего питомца на странице Бритни Спирс.
Кот Степан (фото: instagram.com/loveyoustepan)
"В шоке уже сутки. Какая-то такая гордость, не знаю... Я на нее подписана. Она утром выложила этот пост. Я открыла Instagram и сразу - она и фото наше", - заявила Анна.
Кот Степан (фото: instagram.com/loveyoustepan)
По ее словам, после публикации певицы за сутки на Степана подписались около 15 тысяч человек со всего мира.
Кот Степан (фото: instagram.com/loveyoustepan)
Кроме того, люди написали тысячу сообщений на разных языках.
"Сколько вы заплатили Бритни?" - один из самых популярных комментариев.
Но некоторые даже пишут, что певица пиарится за счет популярности украинского кота.
Кот Степан (фото: instagram.com/loveyoustepan)
Ранее в своих соцсетях на харьковского кота обращали внимание модель Хейли Бибер и актриса Диана Крюгер. Однако Анна признается, что хотелось бы получать внимание не только от западных артистов, но и от украинских звезд.
Кот Степан (фото: instagram.com/loveyoustepan)
Напомним, в Чернобыле устроили фотосессию величественному животному.
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