Кот Степан из Харькова стал мировой звездой благодаря Бритни Спирс (фото)

"Если я время от времени куда-то буду пропадать, то сможете меня где-нибудь поймать с этим котом", - написала известная американская певица в конце публикации, которая была посвящена съемке фильма "Идол" (The Idol).

Украинские подписчики Бритни Спирс также прокомментировали фото кота Степана в ленте певицы.

Степан мировая звезда;

У меня челюсть отвисла с утра. Это я считаю мировое признание Степана;

Котики объединяют мир;

Сказать, что я обалдела - ничего не сказать;

Любовь и поддержка из Украины.

В комментарии "Суспильному" владелица кота Степана рассказала, что была очень удивлена, когда увидела своего питомца на странице Бритни Спирс.

Кот Степан (фото: instagram.com/loveyoustepan)

"В шоке уже сутки. Какая-то такая гордость, не знаю... Я на нее подписана. Она утром выложила этот пост. Я открыла Instagram и сразу - она и фото наше", - заявила Анна.

Кот Степан (фото: instagram.com/loveyoustepan)

По ее словам, после публикации певицы за сутки на Степана подписались около 15 тысяч человек со всего мира.

Кот Степан (фото: instagram.com/loveyoustepan)

Кроме того, люди написали тысячу сообщений на разных языках.

"Сколько вы заплатили Бритни?" - один из самых популярных комментариев.

Но некоторые даже пишут, что певица пиарится за счет популярности украинского кота.

Кот Степан (фото: instagram.com/loveyoustepan)

Ранее в своих соцсетях на харьковского кота обращали внимание модель Хейли Бибер и актриса Диана Крюгер. Однако Анна признается, что хотелось бы получать внимание не только от западных артистов, но и от украинских звезд.

Кот Степан (фото: instagram.com/loveyoustepan)