Кіт Степан з Харкова став світовою зіркою завдяки Брітні Спірс (фото)
Брітні Спірс опублікувала у себе в Instagram фотографію харківського кота Степана. Публікація зібрала понад 1 мільйон лайків і 9 тисяч коментарів.
Детальніше про це читайте в матеріалі Styler нижче.
"Якщо я час від часу кудись буду пропадати, то зможете мене де-небудь зловити з цим котом", - написала відома американська співачка в кінці публікації, яка була присвячена зйомці фільму "Ідол" (The Idol).
Українські фоловери Брітні Спірс також прокоментували фото кота Степана в стрічці співачки.
- Степан світова зірка;
- У мене щелепа відвисла з ранку. Це я вважаю світове визнання Степана;
- Котики об'єднують світ;
- Сказати, що я отетеріла - нічого не сказати;
- Любов і підтримка з України.
У коментарі "Суспільному" власниця кота Степана розповіла, що була дуже здивована, коли побачила свого вихованця на сторінці Брітні Спірс.
Кіт Степан (фото: instagram.com/loveyoustepan)
"В шоці вже добу. Якась така гордість, не знаю... Я на неї підписана. Вона вранці виклала цей пост. Я відкрила Instagram і відразу - вона і фото наше", - заявила Анна.
Кіт Степан (фото: instagram.com/loveyoustepan)
За її словами, після публікації співачки за добу на Степана підписалися близько 15 тисяч осіб з усього світу.
Кіт Степан (фото: instagram.com/loveyoustepan)
Крім того, люди написали тисячу повідомлень на різних мовах.
"Скільки ви заплатили Брітні?" - один з найпопулярніших коментарів.
Але деякі навіть пишуть, що співачка піариться за рахунок популярності українського кота.
Кіт Степан (фото: instagram.com/loveyoustepan)
Раніше у своїх соцмережах на харківського кота звертали увагу модель Хейлі Бібер і актриса Діана Крюгер. Однак Анна зізнається, що хотілося б отримувати увагу не тільки від іноземних артистів, але й від українських зірок.
Кіт Степан (фото: instagram.com/loveyoustepan)
Нагадаємо, у Чорнобилі влаштували фотосесію величній тварині.
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