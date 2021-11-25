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Кіт Степан з Харкова став світовою зіркою завдяки Брітні Спірс (фото)

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Четвер 25 листопада 2021 16:07
Кіт Степан з Харкова став світовою зіркою завдяки Брітні Спірс (фото) Колаж РБК-Україна: Брітні Спірс на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото українського кота
Автор: Роман Мирончук

Брітні Спірс опублікувала у себе в Instagram фотографію харківського кота Степана. Публікація зібрала понад 1 мільйон лайків і 9 тисяч коментарів.

Детальніше про це читайте в матеріалі Styler нижче.

"Якщо я час від часу кудись буду пропадати, то зможете мене де-небудь зловити з цим котом", - написала відома американська співачка в кінці публікації, яка була присвячена зйомці фільму "Ідол" (The Idol).

Українські фоловери Брітні Спірс також прокоментували фото кота Степана в стрічці співачки.

  • Степан світова зірка;
  • У мене щелепа відвисла з ранку. Це я вважаю світове визнання Степана;
  • Котики об'єднують світ;
  • Сказати, що я отетеріла - нічого не сказати;
  • Любов і підтримка з України.

У коментарі "Суспільному" власниця кота Степана розповіла, що була дуже здивована, коли побачила свого вихованця на сторінці Брітні Спірс.

Кіт Степан з Харкова став світовою зіркою завдяки Брітні Спірс (фото)

Кіт Степан (фото: instagram.com/loveyoustepan)

"В шоці вже добу. Якась така гордість, не знаю... Я на неї підписана. Вона вранці виклала цей пост. Я відкрила Instagram і відразу - вона і фото наше", - заявила Анна.

Кіт Степан з Харкова став світовою зіркою завдяки Брітні Спірс (фото)

Кіт Степан (фото: instagram.com/loveyoustepan)

За її словами, після публікації співачки за добу на Степана підписалися близько 15 тисяч осіб з усього світу.

Кіт Степан з Харкова став світовою зіркою завдяки Брітні Спірс (фото)

Кіт Степан (фото: instagram.com/loveyoustepan)

Крім того, люди написали тисячу повідомлень на різних мовах.

"Скільки ви заплатили Брітні?" - один з найпопулярніших коментарів.

Але деякі навіть пишуть, що співачка піариться за рахунок популярності українського кота.

Кіт Степан з Харкова став світовою зіркою завдяки Брітні Спірс (фото)

Кіт Степан (фото: instagram.com/loveyoustepan)

Раніше у своїх соцмережах на харківського кота звертали увагу модель Хейлі Бібер і актриса Діана Крюгер. Однак Анна зізнається, що хотілося б отримувати увагу не тільки від іноземних артистів, але й від українських зірок.

Кіт Степан з Харкова став світовою зіркою завдяки Брітні Спірс (фото)

Кіт Степан (фото: instagram.com/loveyoustepan)

Нагадаємо, у Чорнобилі влаштували фотосесію величній тварині.

Ми також писали про те, що левеня, якого тримали в ресторані на Прикарпатті, відправлять на реабілітацію в Африку.

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