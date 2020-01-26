В космосе нашли звезду-вампира: невероятное фото

Телекоп NASA "Кеплер" обнаружил необычную систему, в которой одна звезда поглощает другую
В космосе обнаружили звездную систему-вампира после супер-взрыва. Она состоит из белой карликовой звезды, которая "поедает" своего коричневого спутника, масса которого меньше примерно в десять раз.
Как говорится на сайте американского космического агентства NASA, уникальную систему заметили при помощи орбитального телескопа "Кеплер" - охотника за экзопланетами.
Белый карлик - это оставшееся ядро стареющей звезды, похожей на Солнце, размер которого приблизительно как наша Земля.
Коричневый карлик вращается вокруг своего более крупного партнера каждые 83 минуты на расстоянии всего 400 тысяч километров - примерно на расстоянии от Земли до Луны. Они находятся так близко друг к другу, что сильная гравитация белого карлика снимает материал с коричневого, высасывая его сущность, как вампир.
"Отобранный" материал формирует диск, когда он движется по спирали к белому карлику (известный как аккреционный диск).
NASA обнаружила в космосе звездную систему-вампира (Фото: STScI / nasa.gov)
В NASA отмечают, что телеспоп заметил систему совершенно случайно - "Кеплер" смотрел в правильном направлении, когда эта она подверглась супер-взрыву.
Событие оставалось скрытым в архиве телескопа до тех пор, пока его не изучила группа ученых. "Кеплер" зафиксировал медленное увеличение яркости, за которым последовало быстрое усиление.
Согласно теории, супер-взрыв срабатывает, когда аккреционный диск достигает переломного момента. По мере накопления материала он увеличивается в размерах, пока внешний край не испытает гравитационный резонанс с вращающимся коричневым карликом. Это может вызвать тепловую нестабильность, приводящую к перегреву диска. Действительно, наблюдения показывают, что температура диска поднимается с примерно от 2 700 до 5 300 градусов по Цельсию в его нормальном состоянии до максимума от 9700 до 11 700 градусов на пике супер-взрыва.
Этот тип карликовой новой системы встречается относительно редко, известно лишь около 100 подобных.