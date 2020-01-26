У космосі знайшли зірку-вампіра: неймовірне фото

У космосі виявили зоряну систему-вампіра після супер-вибуху. Вона складається з білої карликової зірки, яка "поїдає" свого коричневого супутника, маса якого менше приблизно в десять разів.

Як йдеться на сайті американського космічного агентства NASA, унікальну систему помітили за допомогою орбітального телескопа "Кеплер" - мисливця за екзопланетами.

Білий карлик - це ядро старіючої зірки, що залишилося, схожої на Сонце, розмір якого приблизно як наша Земля.

Коричневий карлик обертається навколо свого найбільшого партнера кожні 83 хвилини на відстані всього 400 тисяч кілометрів - приблизно на відстані від Землі до Місяця. Вони розташовані так близько один до одного, що сильна гравітація білого карлика знімає матеріал з коричневого, висмоктуючи його сутність, наче вампір.

"Відібраний" матеріал формує диск, коли він рухається по спіралі до білого карлика (відомий як акреційний диск).

NASA виявила в космосі зоряну систему-вампіра (Фото: STScI / nasa.gov)

У NASA зазначають, що телеспоп помітив систему абсолютно випадково - "Кеплер" дивився в правильному напрямку, коли вона зазнала супер-вибуху.

Подія залишалася прихованиою в архіві телескопа, доки її не вивчила група науковців. "Кеплер" зафіксував повільне збільшення яскравості, за яким послідувало швидке посилення.

Згідно з теорією, супер-вибух спрацьовує, коли акреційний диск досягає переломного моменту. По мірі накопичення матеріалу він збільшується в розмірах, поки зовнішній край не зазнає гравітаційного резонансу з коричневим карликом, що обертається. Це може викликати теплову нестабільність, що призводить до перегріву диска. Дійсно, спостереження показують, що температура піднімається з диска приблизно від 2 700 до 5 300 градусів за Цельсієм в його нормальному стані й до максимуму від 9700 до 11 700 градусів на піку супер-вибуху.

Цей тип карликової нової системи зустрічається відносно рідко, відомо лише близько 100 подібних.