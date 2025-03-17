Косметолог розповіла, чи справді шкіра звикає до доглядових засобів

Чи можуть засоби звикати до шкіри

За словами косметолога Дарії Тіщенко, часто люди помічають, що засіб, яким вони користуються довго вже перестає працювати для їхньої шкіри.

Насправді шкіра не може звикати до догляду, але є певні причини, засоби стають менш ефективними.

Ефект "плато"

Зазвичай на початку використання засобу стан шкіри помітно покращується, але з часом продукт просто підтримує вже досягнутий результат.

Адаптація

Часто шкіра звикає до активних компонентів, тому реакція стає менш помітною і це абсолютно нормально.

Зміни в потребах

Сезон та вікові зміни впливають на потреби шкіри. Тому важливо відкорегувати догляд. Якщо результатів більше не видно, то зверніться до експерта.

Як підібрати засоби догляду

Для жирної шкіри

Шукайте продукти, що містять альфа-гідроксикислоти (гліколеву кислоту або саліцилову кислоту), пероксид бензоїлу та гіалуронову кислоту. Ці інгредієнти ефективно контролюють надлишок вироблення шкірного жиру, тоді як гіалуронова кислота забезпечує зволоження лише в необхідних областях.

Для сухої шкіри

Варто обирати засоби, що містять олію ши і молочну кислоту. Ці інгредієнти забезпечують зволоження та м’яке відлущування, щоб суха шкіра виглядала сяючою.

Що стосується вмиваючого засобу, виберіть м’яку, зволожуючу формулу (шукайте написи "молочний" або "кремовий" на флаконі).

Для чутливої ​​шкіри

Шукайте продукти, що містять алое вера та олію ши. Вони будуть заспокоювати та ефективно зволожувати шкіру.

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