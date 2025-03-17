Косметолог рассказала, действительно ли кожа привыкает к уходовым средствам

Часто средство, которое когда-то идеально подходило для кожи, вдруг стало менее эффективным. Многие считают, что кожа "привыкает" к уходовым продуктам, и они перестают действовать. Но действительно ли это так?
РБК-Украина (проект Styler) также сообщает, как правильно подобрать средства для каждого типа кожи.
По словам косметолога Дарьи Тищенко, часто люди замечают, что средство, которым они пользуются долго уже перестает работать для их кожи.
На самом деле кожа не может привыкать к уходу, но есть определенные причины, средства становятся менее эффективными.
Эффект "плато"
Обычно в начале использования средства состояние кожи заметно улучшается, но со временем продукт просто поддерживает уже достигнутый результат.
Адаптация
Часто кожа привыкает к активным компонентам, поэтому реакция становится менее заметной и это абсолютно нормально.
Изменения в потребностях
Сезон и возрастные изменения влияют на потребности кожи. Поэтому важно откорректировать уход. Если результатов больше не видно, то обратитесь к эксперту.
Для жирной кожи
Ищите продукты, содержащие альфа-гидроксикислоты (гликолевую кислоту или салициловую кислоту), пероксид бензоила и гиалуроновую кислоту. Эти ингредиенты эффективно контролируют избыток выработки кожного жира, тогда как гиалуроновая кислота обеспечивает увлажнение только в необходимых областях.
Для сухой кожи
Стоит выбирать средства, содержащие масло ши и молочную кислоту. Эти ингредиенты обеспечивают увлажнение и мягкое отшелушивание, чтобы сухая кожа выглядела сияющей.
Что касается умывающего средства, выберите мягкую, увлажняющую формулу (ищите надписи "молочный" или "кремовый" на флаконе).
Для чувствительной кожи
Ищите продукты, содержащие алоэ вера и масло ши. Они будут успокаивать и эффективно увлажнять кожу.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница косметолога Дарьи Тищенко и сайт Real simple.