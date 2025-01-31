Дерматолог розповіла про фільтри для води та чи покращують вони стан волосся та шкіри

Фільтри для душу часто рекламують, як засоби для уникнення сухості шкіри та випадіння волосся. Як виявилось, такі прилади мають дійсно певні переваги для здоров'я та навіть можуть прибирати шкідливі речовини з води.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Нealth .

Що роблять фільтри

Фільтри для душу можна порівняти з фільтрами, які використовуються для покращення смаку водопровідної води. Вони можуть видаляти домішки з джерел води, такі як хлор і хлораміни, які є дезінфікуючими засобами, які додають у громадські джерела води.

Ці фільтри також призначені для видалення мінералів, таких як магній та мідь.

Конкретні компоненти фільтрації можуть відрізнятися залежно від продукту, і деякі можуть також боротися з додатковими забрудненнями, такими як сірка, залізо або хлорамін.

Як нефільтрована вода впливає на волосся та шкіру

Вода з високим вмістом кальцію, магнію та інших мінералів вважається жорсткою і є постійною проблемою для понад 90% людей, які отримують воду з комунальних систем водопостачання.

Дерматолог Денді Енгельман розповів, що ж орстка вода може залишити залишки мила на вашій шкірі та волоссі. Подібним чином хлор та інші хімічні речовини, які містяться в міській воді, також можуть позбавити шкіру та волосся натурального жиру, що призводить до видимої сухості.

Хімічні речовини можуть також виснажити природну силу волосся та змінити колір фарбованого волосся.

Відфільтрування цих шкідливих мікробів, бактерій і грибків може допомогти зменшити закупорку пор і уникнути прищів. Фільтрація води для душу також може підтримувати здоров’я шкіри голови, що може сприяти росту волосся.

Люди із захворювання шкіри, такі як екзема, розацеа та псоріаз, можуть бути ще більш схильні до подразнення, коли вода для душу містить шкідливі хімічні речовини.

Дослідження 2018 року показало, що жорстка вода може послабити пасма волосся, що призведе до ламкості.

Як визначити, чи потрібен вам фільтр

Варто шукайте ознаки того, що регулярне прийняття душу викликає проблеми. Наприклад, якщо після душу ваша шкіра дуже суха та свербить, або волосся сухе та тьмяне, то це може бути пов’язано з хлором або мінеральними речовинами жорсткої води.