Косметолог показала вправу, яка швидко прибере друге підборіддя (відео)

Деталі вправи

За словами експерта, скребок гуаша допомагає позбутися другого підборіддя та легкий у застосуванні.

Робимо вправу потрібно по крему або олійці для масажу обличчя, і після обовʼязково змити засіб, щоб не було висипань.

Спочатку потрібно робимо вишкрібаючи рухи в зоні підборіддя. Робити такі глибокі рухи потрібно до 30 разів.

"Після цього робимо рухи із під зони другого підборіддя, під зоною лінії щелепи аж до вух по бічній поверхні шкіри опускаємось вниз", - йдеться уу повідомленні.

Варто робити таких 5 проходів - з однієї сторони та з іншої.

Вправу потрібно виконувати два-три рази на тиждень.

Під час масажу гуаша виникає механічне подразнення м'яких тканин, внаслідок чого покращується кровообіг, зменшується набряклість обличчя, розгладжуються зморшки, підвищуються тонус і еластичність шкіри.

Щоб досягти максимального ефекту, необхідно поєднувати масаж гуаша з правильним доглядом за шкірою.