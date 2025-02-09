Як часто треба ходити до косметолога у 20 і 40 років, щоб зберегти молодість: відповідь експертів

Регулярні візити до косметолога допомагають уповільнити процеси старіння шкіри на 5-7 років. Але як часто відвідувати фахівця, щоб досягти такого результату?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, коли варто відвідувати спеціаліста у різному віці, щоб виглядати молодо та доглянуто.

В якому віці ходити до косметолога

За словами косметолога Дарії Тіщенко, частота відвідування косметолога залежить насамперед від віку та стану шкіри.

У віці 20-30 років шкіра зазвичай пружна та швидко відновлюється. Рекомендується відвідувати косметолога раз на 4-6 тижнів для підтримки гарного стану та профілактики старіння.

Тоді як після 30-40 років процес оновлення клітин сповільнюється, тому догляд має бути більш інтенсивним і спрямованим на стимуляцію вироблення колагену та еластину. Оптимальна частота візитів - кожні 4 тижні.

Важливо, при наявності шкірних захворювань графік відвідувань буде індивідуальним, залежно від проблеми та програми лікування.

Частота процедур

Також експерт назвала популярні процедури та як часто їх потрібно виконувати:

пілінги та догляди - раз на 4-6 тижнів для підтримки чистоти пор та запобігання висипанням

апаратні процедури догляду за шкірою - раз на 4 тижні, щоб шкіра сяяла, а пори залишалися чистими

ботулінотерапія - раз на 3-6 місяців для корекції мімічних зморшок

плазмотерапія - робити раз на 3-4 тижні курсом з 5-8 процедур

Коли вперше можна колоти ботокс

Ботокс є одним із засобів омолодження обличчя для боротьби зі зморшками та старінням. Однак після 25 років деякі жінки починають помічати ознаки старіння.

Це особливо стосується тих випадків, коли вони курять, часто перебувають на сонці, мають світлу шкіру, дуже виразне обличчя та часто хмуряться, або якщо вони генетично схильні до появи зморшок.