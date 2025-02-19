Косметолог показала упражнение, которое быстро уберет второй подбородок (видео)

Появление второго подбородка существенно влияет на внешность. Упражнение со скребком гуаша поможет избавиться от второго подбородка.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу косметолога Ольги Поздняковой.
По словам эксперта, скребок гуаша помогает избавиться от второго подбородка и легок в применении.
Делаем упражнение нужно по крему или маслу для массажа лица, и после обязательно смыть средство, чтобы не было высыпаний.
Сначала нужно делать выскабливающие движения в зоне подбородка. Делать такие глубокие движения нужно до 30 раз.
"После этого делаем движения из-под зоны второго подбородка, под зоной линии челюсти до ушей по боковой поверхности кожи опускаемся вниз", - говорится в сообщении.
Стоит делать таких 5 проходов - с одной стороны и с другой.
Упражнение нужно выполнять два-три раза в неделю.
Во время массажа гуаша возникает механическое раздражение мягких тканей, в результате чего улучшается кровообращение, уменьшается отечность лица, разглаживаются морщины, повышаются тонус и эластичность кожи.
Чтобы достичь максимального эффекта, необходимо сочетать массаж гуаша с правильным уходом за кожей.
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