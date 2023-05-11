ua ru
Чт, 11 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прищів не буде: ось які звички помітно покращать стан шкіри

Новость на русском →
Четвер 11 травня 2023 20:30
Прищів не буде: ось які звички помітно покращать стан шкіри Як доглядати за шкірою, щоб уникнути виникнення прищів (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Щоб допомогти вашій шкірі стати бездоганною і красивою, варто дотримуватись звичок, які дозволять уникнути виникнення зморшок та прищів. Важливо, що правил необхідно дотримуватись щодня.

Про це повідомила косметолог Ольга Тітова в Instagram.

Вмивайтесь один раз на день

За словами експерта, що менше знежирювати шкіру, то більше зберігається цілісність її захисного бар'єра.

В результаті, якщо бар'єр шкіри буде в порядку, то буде менше прищів. Тому зранку буде достатньо прибрати зайвий жир: промокнути обличчя паперовими серветками та протерти шкіру тоніком чи мінеральною водою.

А вже ввечері вмитися всіма м'якими засобами для очищення.

Замініть солодощі на горішки

Фахівець каже, що надлишок цукру прискорює синтез андрогенів - чоловічих гормонів, які сприяють появі прищів. До того ж цукор ускладнює життя бактеріям кишківника, які провокують запальні процеси, як в середині, так і зовні.

Важливо пам'ятати, що горіхи та насіння дуже корисні для шкіри та запобігають появі прищів. Через вміст жирних кислот, вони укріплюють захисний бар'єр шкіри, а також насичують її мікроелементами, насамперед цинком, який покращує стан при акне.

Їжте більше клітковини

Експерт зазначила, що стан кишківника впливає на стан шкіри.

"Якщо погано кишківнику і його бактеріям, то з великою ймовірністю шкіра буде виглядати сумно: з'являються висипи і подразнення", - йдеться у повідомленні.

Тому варто їсти багато клітковини, яка не буде зашкоджувати бактеріям. Її багато в овочах, фруктах, зелені горіхах та бобових.

Раніше ми писали про 7 помилок, які сприяють швидкому старінню шкіри.

Також дерматолог розповідала, як без шкоди для здоров'я економити на косметиці.

Читайте РБК-Україна в Google News
косметолог обличчя кожа Догляд за обличчям