Дерматолог розповіла, чому не можна купувати косметику "на розлив"

Професійна косметика неабияк дорога. Це пояснюється, в першу чергу, високою вартістю інгредієнтів, які входять до її складу. Тому популярним стало купувати дорогі засоби "на розлив". Однак, краще цього не робити.

Про це повідомила дерматолог та косметолог Каріна Паньків в Instagram .

Що варто знати

За словами експерта, ще років тому купувати косметику "на розлив" було дуже популярно серед косметологів. Розливати з великих професійних флаконів в маленькі місткості виходили дуже економно.

Однак, зараз більшість експертів прийшли до висновку, що так робити не варто.

Зараз є таке різноманіття різних брендів косметики на будь-який смак і гаманець, що при великому бажанні завжди можна щось підібрати для себе не "за всі гроші".

Невідомий термін придатності

Загалом ви не можете бути на 100% впевнені, що то за засіб і який він має термін придатності.

Невідомо скільки він вже лежить на поличці відкритим, чи ніхто попередньо не ліз пальцями в той крем і в яких умовах він взагалі розливався.

Засоби мають зберігатись у спеціальній тарі

Важливо пам'ятати, що деякі засоби мають зберігатись в спеціальній тарі (темне скло, флаконі з помпою, щоб не було контакту з повітрям). Інакше активні речовини можуть просто інактивуватись і засіб вже не буде працювати так, як потрібно.

Експерт каже, що особливо це стосується сироваток.

Немає повної інформації про засіб

Купуючи косметику "на розлив" ви не будете мати повної інформації про засіб, яким будете користуватись.

"Дівчата, які користуються такими засобами часто знають тільки те, що там нічний крем або денний", - йдеться у повідомленні.

Косметолог зазначила, що "розлив" - це хороший спосіб спробувати засіб, виробник якого не передбачив пробники або ж перед купівлею повнорозмірного варіанту. Але ніяк не на постійній основі.

⠀