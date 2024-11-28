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Косметолог показала упражнение, которое улучшит тонус кожи и уберет морщины на лбу

Четверг 28 ноября 2024 13:32
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Косметолог показала упражнение, которое улучшит тонус кожи и уберет морщины на лбу Косметолог показала упражнение, которое поможет избавиться от морщин (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Ольга Позднякова

Убрать морщины на лбу и избавиться от отека можно с помощью простого упражнения дома. Движения очень просты и имеют много пользы для кожи.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу косметолога Ольги Поздняковой.

Какое упражнение поможет убрать морщинки на лбу

По словам эксперта, многие считают, что сложно избавиться от морщин на лбу, но иногда еще сложнее справиться с отеком в этой зоне.

Как выяснилось, правильная техника может помочь решить обе проблемы.

Косметолог отметила, что упражнение поможет:

  • уменьшить отек
  • улучшить тонус кожи
  • избавиться от напряжения и разгладить морщины

Сначала в зоне лба и возле роста волос нужно сделать такие "складки".

"Делаем вот такую складку максимально выталкивая ее на снаружи. Такими движениями проходим всю зону лба", - объяснила специалист.

После этого кладем два пальца на лоб и начинаем другой рукой делать разогревающие движения и прорабатывая глубинные морщинки.

После плотно прижимаем ладони к зоне межбровья и двигаемся к центральной части лба, плотно прижались и опускаемся по боковой поверхности к зоне ключиц.

Косметолог отметила, что достаточно делать такие движения до трех раз в неделю, чтобы кожа выглядела свежей, а лоб и зона межбровья ухоженными и без следов отеков.

Следует выполнять такие движения регулярно и результат приятно удивит.

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