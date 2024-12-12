Це ключ до молодості: косметолог показала вправи, які покращать контур обличчя

Омолодити шкіру обличчя можна за допомогою корисних вправ. Косметолог показала комплекс рухів на жувальні м'язи, які покращать кровообіг та позитивно вплинуть на контур обличчя.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку лікаря-косметолога Олени Позднякової.
За словами експерта, жувальні м’язи - це ключ до молодості обличчя.
Такі м’язи мають величезний вплив на вашу зовнішність, а саме:
Розслаблення та правильне опрацювання цих м’язів допомагають повернути:
"Коли вони в гармонії, ваше обличчя виглядає молодшим, контури чіткіші, а шкіра сяє здоров’ям. Але якщо ці м’язи спазмовані, це може призвести до порушення пропорцій, асиметрії, передчасних зморшок і навіть дискомфорту у вигляді головного болю чи стискання щелепи", - пояснила косметолог.
Кісточками пальців на жувальних м'язах потрібно рухатись "в глибину" зверху до низу. Потрібно зробити таких 5 колових рухів, рот при цьому повинен бути постійно привідкритий.
"Можуть бути похрусти і відчуття таких джгутиків. Ми круговими рухами знімаємо цю напругу", - пояснила експерт.
Далі так само кісточками пальців потрібно робити більш глибокі рухи. Виконати варто 10 разів.
Потрібно пропрацьовувати виключно жувальні м'язи і на м'які тканини ми не переходимо.
Після цього переходимо на зону скронь. Потрібно проводити подушечками пальців по скронях і аж до зони росту волосся.
І в кінці потрібно м'яко розгладити тканини на щоках двома руками. Потрібно ніби розтягувати шкіру у зоні жувальних м'язів.
Зокрема, цей комплекс рухів буде сприяти:
Косметолог рекомендує виконувати комплекс 2-3 рази на тиждень, щоб підтримувати м’язи в гармонії та дарувати обличчю відпочинок і красу.
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