Це ключ до молодості: косметолог показала вправи, які покращать контур обличчя

Вплив жувальних м'язів на молодість

За словами експерта, жувальні м’язи - це ключ до молодості обличчя.

Такі м’язи мають величезний вплив на вашу зовнішність, а саме:

надмірна напруга в них спотворює овал обличчя, змінює положення щелепи та посилює візуальне старіння

змінює кут молодості - зону між підборіддям і шиєю, роблячи її менш чіткою

Розслаблення та правильне опрацювання цих м’язів допомагають повернути:

витончені контури обличчя

підтягнутий овал

свіжий вигляд без зайвих втручань

"Коли вони в гармонії, ваше обличчя виглядає молодшим, контури чіткіші, а шкіра сяє здоров’ям. Але якщо ці м’язи спазмовані, це може призвести до порушення пропорцій, асиметрії, передчасних зморшок і навіть дискомфорту у вигляді головного болю чи стискання щелепи", - пояснила косметолог.

Комплекс вправ

Кісточками пальців на жувальних м'язах потрібно рухатись "в глибину" зверху до низу. Потрібно зробити таких 5 колових рухів, рот при цьому повинен бути постійно привідкритий.

"Можуть бути похрусти і відчуття таких джгутиків. Ми круговими рухами знімаємо цю напругу", - пояснила експерт.

Далі так само кісточками пальців потрібно робити більш глибокі рухи. Виконати варто 10 разів.

Потрібно пропрацьовувати виключно жувальні м'язи і на м'які тканини ми не переходимо.

Після цього переходимо на зону скронь. Потрібно проводити подушечками пальців по скронях і аж до зони росту волосся.

І в кінці потрібно м'яко розгладити тканини на щоках двома руками. Потрібно ніби розтягувати шкіру у зоні жувальних м'язів.

Зокрема, цей комплекс рухів буде сприяти:

розслабленню м’язів

допомагає зняти спазми

покращує кровообіг

позитивно впливає на контури обличчя

Косметолог рекомендує виконувати комплекс 2-3 рази на тиждень, щоб підтримувати м’язи в гармонії та дарувати обличчю відпочинок і красу.