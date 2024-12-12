Это ключ к молодости: косметолог показала упражнения, которые улучшат контур лица

Омолодить кожу лица можно с помощью полезных упражнений. Косметолог показала комплекс движений на жевательные мышцы, которые улучшат кровообращение и положительно повлияют на контур лица.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу врача-косметолога Елены Поздняковой.
По словам эксперта, жевательные мышцы - это ключ к молодости лица.
Такие мышцы оказывают огромное влияние на вашу внешность, а именно:
Расслабление и правильная проработка этих мышц помогают вернуть:
"Когда они в гармонии, ваше лицо выглядит моложе, контуры четче, а кожа сияет здоровьем. Но если эти мышцы спазмированы, это может привести к нарушению пропорций, асимметрии, преждевременным морщинам и даже дискомфорту в виде головной боли или сжатия челюсти", - объяснила косметолог.
Косточками пальцев на жевательной мышце нужно двигаться "в глубину" сверху вниз. Нужно сделать таких 5 движений, рот при этом должен быть постоянно приоткрыт.
"Могут быть хрусты и ощущения таких жгутиков. Мы круговыми движениями снимаем это напряжение", - пояснила эксперт.
Далее так же косточками пальцев нужно совершать более глубокие движения. Выполнить следует 10 раз.
Необходимо прорабатывать только жевательные мышцы и на мягкие ткани мы не переходим.
После этого переходим на зону висков. Нужно проводить подушечками пальцев по вискам и вплоть до зоны роста волос.
И в конце нужно мягко разгладить ткани на щеках двумя руками. Нужно как бы растягивать кожу в зоне жевательной мышцы.
В частности, этот комплекс движений будет способствовать:
Косметолог рекомендует выполнять комплекс 2-3 раза в неделю, чтобы поддерживать мышцы в гармонии и дарить лицу отдых и красоту.
Ранее мы сообщали, какие привычки заметно улучшат состояние кожи.
Также мы писали, почему нельзя покупать косметику "на разлив".