Не 30 і не 40. Косметолог назвала вік, коли з'являються перші зморшки на обличчі

Старіння шкіри обличчя починається раніше, ніж багато хто думає. Вже після 25 років організм починає виробляти менше колагену, що призводить до перших змін у її структурі.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як запобігти зморшкам та зберегти молодість шкіри на довше.

Коли шкіра зазнає вікових змін

За словами дерматолога ат косметолога Соломії Винник, вже з 25 років шкіра починає зазнавати вікових змін.

Ось що відбувається на рівні різних шарів

сповільнюється оновлення клітин

зменшується обʼєм жирової тканини

знижується здатність до регенерації

відбувається її нерівномірний розподіл

щороку вироблення колагену та еластину зменшується на 1%

втрачається пружність і еластичність - шкіра стає менш зволоженою

Що прискорює старіння шкіри

Старіння шкіри - це природний процес, але деякі чинники можуть значно його прискорити. Ось основні з них:

ультрафіолетове (УФ) випромінювання - найбільший ворог шкіри. Сонце та солярії руйнують колаген і еластин, що призводить до зморшок, пігментації й втрати пружності

- найбільший ворог шкіри. Сонце та солярії руйнують колаген і еластин, що призводить до зморшок, пігментації й втрати пружності куріння - зменшує кровообіг у шкірі, знижує рівень кисню й руйнує колаген

- зменшує кровообіг у шкірі, знижує рівень кисню й руйнує колаген алкоголь - зневоднює шкіру, сприяє набрякам і робить судини більш помітними

- зневоднює шкіру, сприяє набрякам і робить судини більш помітними погане харчування - нестача антиоксидантів (вітаміни A, C, E), жирних кислот і білка позбавляє шкіру здатності до відновлення

- нестача антиоксидантів (вітаміни A, C, E), жирних кислот і білка позбавляє шкіру здатності до відновлення хронічний стрес - підвищує рівень кортизолу, що руйнує білкові структури шкіри

- підвищує рівень кортизолу, що руйнує білкові структури шкіри недосипання - шкіра не встигає відновитися, з’являються темні кола, втрата сяйва

- шкіра не встигає відновитися, з’являються темні кола, втрата сяйва забруднене повітря - вільні радикали від смогів та токсинів спричиняють окислювальний стрес

- вільні радикали від смогів та токсинів спричиняють окислювальний стрес недостатній догляд - відсутність зволоження, очищення, захисту від сонця призводить до передчасного зношування шкіри

- відсутність зволоження, очищення, захисту від сонця призводить до передчасного зношування шкіри гормональні зміни - зниження естрогену, особливо в менопаузі, впливає на еластичність і товщину шкіри

Як омолодити шкіру

Для усунення ранніх ознак старіння може бути достатньо лікування з використанням ретиноїдів, вітаміну С і альфа-гідроксикислот.

Більш глибокі зморшки на обличчі можна лікувати ботулотоксином або наповнювачами, включаючи ін’єкції гіалуронової кислоти.

Деякі люди можуть вибрати хірургічне втручання, наприклад підтяжку обличчя.

Ін'єкційні та апаратні процедури: