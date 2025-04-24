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Не 30 і не 40. Косметолог назвала вік, коли з'являються перші зморшки на обличчі

Четвер 24 квітня 2025 13:30
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Не 30 і не 40. Косметолог назвала вік, коли з'являються перші зморшки на обличчі Названо вік, коли з'являються перші зморшки на обличчі (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Старіння шкіри обличчя починається раніше, ніж багато хто думає. Вже після 25 років організм починає виробляти менше колагену, що призводить до перших змін у її структурі.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як запобігти зморшкам та зберегти молодість шкіри на довше.

Коли шкіра зазнає вікових змін

За словами дерматолога ат косметолога Соломії Винник, вже з 25 років шкіра починає зазнавати вікових змін.

Ось що відбувається на рівні різних шарів

  • сповільнюється оновлення клітин
  • зменшується обʼєм жирової тканини
  • знижується здатність до регенерації
  • відбувається її нерівномірний розподіл
  • щороку вироблення колагену та еластину зменшується на 1%
  • втрачається пружність і еластичність - шкіра стає менш зволоженою

Що прискорює старіння шкіри

Старіння шкіри - це природний процес, але деякі чинники можуть значно його прискорити. Ось основні з них:

  • ультрафіолетове (УФ) випромінювання - найбільший ворог шкіри. Сонце та солярії руйнують колаген і еластин, що призводить до зморшок, пігментації й втрати пружності
  • куріння - зменшує кровообіг у шкірі, знижує рівень кисню й руйнує колаген
  • алкоголь - зневоднює шкіру, сприяє набрякам і робить судини більш помітними
  • погане харчування - нестача антиоксидантів (вітаміни A, C, E), жирних кислот і білка позбавляє шкіру здатності до відновлення
  • хронічний стрес - підвищує рівень кортизолу, що руйнує білкові структури шкіри
  • недосипання - шкіра не встигає відновитися, з’являються темні кола, втрата сяйва
  • забруднене повітря - вільні радикали від смогів та токсинів спричиняють окислювальний стрес
  • недостатній догляд - відсутність зволоження, очищення, захисту від сонця призводить до передчасного зношування шкіри
  • гормональні зміни - зниження естрогену, особливо в менопаузі, впливає на еластичність і товщину шкіри

Як омолодити шкіру

Для усунення ранніх ознак старіння може бути достатньо лікування з використанням ретиноїдів, вітаміну С і альфа-гідроксикислот.

Більш глибокі зморшки на обличчі можна лікувати ботулотоксином або наповнювачами, включаючи ін’єкції гіалуронової кислоти.

Деякі люди можуть вибрати хірургічне втручання, наприклад підтяжку обличчя.

Ін'єкційні та апаратні процедури:

  • біоревіталізація, мезотерапія - глибоке зволоження, регенерація
  • ботулінотерапія - профілактика зморшок
  • IPL-терапія - стимуляція вироблення колагену та еластину
  • мікроголковий RF - підвищення еластичності

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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дерматолога та косметолога Соломії Винник та сайт WebMD.

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