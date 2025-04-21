5 ознак, що вам терміново потрібно замінити крем для обличчя: перевірте себе

Зволожуючий крем має бути союзником у догляді за шкірою, але іноді він може принести більше шкоди, ніж користі. Якщо після використання улюбленого засобу ви помічаєте неприємні зміни, можливо, засіб вам не підходить.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Southern living .

Як вибрати крем для обличчя

Шкіра змінюється залежно від пори року та віку. Найчастіше шкіра людей стає сухішою з віком.

Вибираючи зволожуючий крем, пам'ятайте про погоду на вулиці. Якщо влітку спекотно, то варто вибрати більш легку формулу крему, тоді як взимку шкіра потребуватиме додаткового зволоження.

Дерматолог Фред Боді зі США зазначив, що н езалежно від пори року не забувайте купувати зволожуючий крем із SPF. Захист шкіри обличчя від сонячних променів важливий для здоров’я та процесу старіння.

Ось кілька ефективних зволожуючих компонентів:

гіалуронова кислота - інтенсивно зволожує

гліцерин - утримує вологу

цераміди - відновлюють бар’єр шкіри

ніацинамід - покращує тон, зміцнює бар’єр

пантенол - заспокоює й пом’якшує

Ознаки, що крем вам не підходить

Висипання/почервоніння

Існують різні причини, з яких може виникнути висип або почервоніння, одна з них може полягати просто в тому, що у вас чутлива шкіра.

Висип може з’явитися, тому що у вас алергія на інгредієнт у зволожуючому кремі, або потрібно обрати крем, який не містить ароматизаторів.

Хоча засоби, які містять ретинол і гідроксикислоти, чудово підходять для боротьби зі старінням. Але ці інгредієнти, як відомо, подразнюють і можуть бути не найкращими для чутливої ​​шкіри.

Якщо з'явився червоний висип біля брів і по обидва боки носа, можливо, у вас себорейний дерматит, який схожий на "лупу на обличчі".

Сухість

Якщо шкіра все ще дуже суха після нанесення зволожуючого крему, настав час оновити його. Стягнутість шкіри та макіяж, який виглядає "потрісканим" є ознаками сухості. Лущення або сухі плями темнішого кольору, ніж решта обличчя, є основними ознаками того, що шкіра потребує якнайшвидшого зволоження.

Акне

Якщо ваша шкіра схильна до вугрів, то варто використовувати більш легкий зволожуючий крем. Замість крему спробуйте сироватку або зволожуючий гель, який містить гіалуронову кислоту.

Якщо ви відчуваєте висипання, шукайте легкі зволожуючі засоби, сироватки або гелі на водній основі, а не на масляній.

Важчі лосьйони та креми можуть погіршити закупорку пор і призвести до збільшення вироблення жиру, що може посилити висипання.

Жирність

Якщо ви помітили, що вранці шкіра занадто сильно сяє, можливо, зволожуючий крем надмірно жирнить шкіру.

Варто обирати зволожуючий крем, що містить гліколеву або саліцилову кислоту, що буде протидіяти надмірній активності сальних залоз і утримувати жир.

Людям з "жирним" типом шкіри варто використовувати зволожуючі засоби на водній основі, а не на масляній.

Білі "горбкі"

Якщо помітили на обличчі маленькі скупчення білих горбків, це не прищі, а міліумами. Не намагайтеся їх видавити самостійно.

Вони можуть виникати внаслідок використання неправильного зволожуючого крему. Це дуже поширене явище, якщо ви використовуєте зволожуючий крем для тіла на обличчі або надто "важкі" засоби.