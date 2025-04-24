Не 30 и не 40. Косметолог назвала возраст, когда появляются первые морщины на лице
Старение кожи лица начинается раньше, чем многие думают. Уже после 25 лет организм начинает вырабатывать меньше коллагена, что приводит к первым изменениям в ее структуре.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как предотвратить морщины и сохранить молодость кожи на дольше.
Когда кожа претерпевает возрастные изменения
По словам дерматолога ат косметолога Соломии Винник, уже с 25 лет кожа начинает претерпевать возрастные изменения.
Вот что происходит на уровне разных слоев
- замедляется обновление клеток
- уменьшается объем жировой ткани
- снижается способность к регенерации
- происходит ее неравномерное распределение
- каждый год выработка коллагена и эластина уменьшается на 1%
- теряется упругость и эластичность - кожа становится менее увлажненной
Что ускоряет старение кожи
Старение кожи - это естественный процесс, но некоторые факторы могут значительно его ускорить. Вот основные из них:
- ультрафиолетовое (УФ) излучение - самый большой враг кожи. Солнце и солярии разрушают коллаген и эластин, что приводит к морщинам, пигментации и потере упругости
- курение - уменьшает кровообращение в коже, снижает уровень кислорода и разрушает коллаген
- алкоголь - обезвоживает кожу, способствует отекам и делает сосуды более заметными
- плохое питание - недостаток антиоксидантов (витамины A, C, E), жирных кислот и белка лишает кожу способности к восстановлению
- хронический стресс - повышает уровень кортизола, что разрушает белковые структуры кожи
- недосыпание - кожа не успевает восстановиться, появляются темные круги, потеря сияния
- загрязненный воздух - свободные радикалы от смогов и токсинов вызывают окислительный стресс
- недостаточный уход - отсутствие увлажнения, очищения, защиты от солнца приводит к преждевременному изнашиванию кожи
- гормональные изменения - снижение эстрогена, особенно в менопаузе, влияет на эластичность и толщину кожи
Как омолодить кожу
Для устранения ранних признаков старения может быть достаточно лечения с использованием ретиноидов, витамина С и альфа-гидроксикислот.
Более глубокие морщины на лице можно лечить ботулотоксином или наполнителями, включая инъекции гиалуроновой кислоты.
Некоторые люди могут выбрать хирургическое вмешательство, например подтяжку лица.
Инъекционные и аппаратные процедуры:
- биоревитализация, мезотерапия - глубокое увлажнение, регенерация
- ботулинотерапия - профилактика морщин
- IPL-терапия - стимуляция выработки коллагена и эластина
- микроигольчатый RF - повышение эластичности
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница дерматолога и косметолога Соломии Винник и сайт WebMD.
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