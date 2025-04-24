Не 30 и не 40. Косметолог назвала возраст, когда появляются первые морщины на лице

Старение кожи лица начинается раньше, чем многие думают. Уже после 25 лет организм начинает вырабатывать меньше коллагена, что приводит к первым изменениям в ее структуре.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как предотвратить морщины и сохранить молодость кожи на дольше.

Когда кожа претерпевает возрастные изменения

По словам дерматолога ат косметолога Соломии Винник, уже с 25 лет кожа начинает претерпевать возрастные изменения.

Вот что происходит на уровне разных слоев

замедляется обновление клеток

уменьшается объем жировой ткани

снижается способность к регенерации

происходит ее неравномерное распределение

каждый год выработка коллагена и эластина уменьшается на 1%

теряется упругость и эластичность - кожа становится менее увлажненной

Что ускоряет старение кожи

Старение кожи - это естественный процесс, но некоторые факторы могут значительно его ускорить. Вот основные из них:

ультрафиолетовое (УФ) излучение - самый большой враг кожи. Солнце и солярии разрушают коллаген и эластин, что приводит к морщинам, пигментации и потере упругости

- самый большой враг кожи. Солнце и солярии разрушают коллаген и эластин, что приводит к морщинам, пигментации и потере упругости курение - уменьшает кровообращение в коже, снижает уровень кислорода и разрушает коллаген

- уменьшает кровообращение в коже, снижает уровень кислорода и разрушает коллаген алкоголь - обезвоживает кожу, способствует отекам и делает сосуды более заметными

- обезвоживает кожу, способствует отекам и делает сосуды более заметными плохое питание - недостаток антиоксидантов (витамины A, C, E), жирных кислот и белка лишает кожу способности к восстановлению

- недостаток антиоксидантов (витамины A, C, E), жирных кислот и белка лишает кожу способности к восстановлению хронический стресс - повышает уровень кортизола, что разрушает белковые структуры кожи

- повышает уровень кортизола, что разрушает белковые структуры кожи недосыпание - кожа не успевает восстановиться, появляются темные круги, потеря сияния

- кожа не успевает восстановиться, появляются темные круги, потеря сияния загрязненный воздух - свободные радикалы от смогов и токсинов вызывают окислительный стресс

- свободные радикалы от смогов и токсинов вызывают окислительный стресс недостаточный уход - отсутствие увлажнения, очищения, защиты от солнца приводит к преждевременному изнашиванию кожи

- отсутствие увлажнения, очищения, защиты от солнца приводит к преждевременному изнашиванию кожи гормональные изменения - снижение эстрогена, особенно в менопаузе, влияет на эластичность и толщину кожи

Как омолодить кожу

Для устранения ранних признаков старения может быть достаточно лечения с использованием ретиноидов, витамина С и альфа-гидроксикислот.

Более глубокие морщины на лице можно лечить ботулотоксином или наполнителями, включая инъекции гиалуроновой кислоты.

Некоторые люди могут выбрать хирургическое вмешательство, например подтяжку лица.

Инъекционные и аппаратные процедуры: