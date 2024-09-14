Косметолог розповіла, як спати, щоб уникнути зморшок на обличчі

Відразу після пробудження на обличчі можуть бути "зморшки сну". Зокрема, на якому боці спали, на тому і буде більше зморшків та заломів. Деякі правила допоможуть цього уникнути та не завдати шкоди шкірі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler)з посиланням на Instagram-сторінку косметолога Ольги Позднякової.
"Зморшки сну" на обличчі, шиї та в зоні декольте виникають, якщо спати на боці і на животі.
Експерт назвала правила, дотримуючись яких під час нічного сну, можна домогтися зменшення зморшок і свіжого вигляду вранці:
"Створіть максимально комфортні умови для сну, щоб залишатися молодими", - зазначила косметолог.
Крім того, з віком еластичність і пружність шкіри знижуються, що полегшує появу зморшок. Інші чинники, такі як шкідливий вплив сонця, куріння і зневоднення, також сприяють утворенню зморшок.
Положення лежачи на спині є найкращим положенням для продовження молодості шкіри. Це не тільки запобігає появі зморшок через відсутність тертя, яке викликає зморшки, але й не дає шкірі відчувати тиск обличчя, яке "складається" в подушку.
Можна покласти під голову додаткову подушку, щоб рідина не накопичувалася під час сну, що запобігає набряклості вранці.
Щоправда, заснути у такій позі можуть одиниці. Комусь заважає надто висока подушка, а комусь незручний матрац. Тому перше, що треба зробити, подбати про те, щоб було зручно.
Нічні креми зазвичай дуже жирні, ультра-зволожуючі. Водночас - дуже добре відновлюють шкіру після дії зовнішніх подразників. Вибирайте ті, які містять гіалуронову кислоту.
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