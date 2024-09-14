Косметолог розповіла, як спати, щоб уникнути зморшок на обличчі

Як виникають

"Зморшки сну" на обличчі, шиї та в зоні декольте виникають, якщо спати на боці і на животі.

Експерт назвала правила, дотримуючись яких під час нічного сну, можна домогтися зменшення зморшок і свіжого вигляду вранці:

не спати на животі та на боці. Візьміть за правило - спати тільки на спині

вибирайте для нічного сну ортопедичну подушку з косметологічним ефектом. На них є спеціальні виїмки, які запобігають заломам шкіри та появі зморшок при сні на боці, а втоплена зона для голови по центру подушки продовжує сон на спині

обирайте наволочки з правильною тканиною. Вона повинна бути дихаючою, такою, як тенсел, шовк або бавовна і максимально тонкою, щоб щільні складки не врізалися в шкіру протягом 8 годин сну

змінюємо продавлений матрац на ідеальний. Сучасні матраци виготовляються з урахуванням анатомії людського тіла.

"Створіть максимально комфортні умови для сну, щоб залишатися молодими", - зазначила косметолог.

Крім того, з віком еластичність і пружність шкіри знижуються, що полегшує появу зморшок. Інші чинники, такі як шкідливий вплив сонця, куріння і зневоднення, також сприяють утворенню зморшок.

Правильна поза для сну

Положення лежачи на спині є найкращим положенням для продовження молодості шкіри. Це не тільки запобігає появі зморшок через відсутність тертя, яке викликає зморшки, але й не дає шкірі відчувати тиск обличчя, яке "складається" в подушку.

Можна покласти під голову додаткову подушку, щоб рідина не накопичувалася під час сну, що запобігає набряклості вранці.

Щоправда, заснути у такій позі можуть одиниці. Комусь заважає надто висока подушка, а комусь незручний матрац. Тому перше, що треба зробити, подбати про те, щоб було зручно.

Нічні креми зазвичай дуже жирні, ультра-зволожуючі. Водночас - дуже добре відновлюють шкіру після дії зовнішніх подразників. Вибирайте ті, які містять гіалуронову кислоту.