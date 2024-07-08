6 продуктів, які потрібно їсти, щоб розгладити зморшки

Коли мова йде про догляд за шкірою, то усі зазвичай використовують креми та сироватки, які наносяться на поверхню, допомагаючи освітлити та покращити колір обличчя. Однак, с першу варто надавати перевагу продуктам, які можуть вирішити проблеми шкіри з середини.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Bestlife online .

Червоний болгарський перець

Першим у списку продуктів, які можуть призупинити появу зморшок, є червоний болгарський перець.

У них багато вітаміну С, який є антиоксидантом, який стимулює вироблення колагену. Обидва ці інгредієнти допомагають зберегти шкіру підтягнутою, зволоженою та молодою.

Кавун

Вітамін С у кавуні допомагає вашому організму виробляти колаген, який підтримує вашу імунну систему, здоров’я ваших клітин і вашу здатність загоюватися від травм.

Колаген надає міцності та еластичності вашій шкірі та допомагає замінити мертві клітини шкіри. Це означає, що вживання кавуна може покращити вашу шкіру та уповільнити вікові наслідки.

Броколі

Броколі - ще один овоч, який варто вводити в більшу кількість страв. Вітамін С у броколі бере участь у виробленні колагену. З віком шкіра може почати в’ялитися, а колаген - це білок у шкірі, який надає їй еластичності та пружності, а також зменшити зморшки.

Мигдаль

Мигдаль є чудовим джерелом здорових омега-3 жирних кислот і вітаміну Е, обидва з яких важливі для здорової шкіри.

Екстракт і олію мигдалю додають до косметичних засобів, завдяки вмісту цинку, заліза, рибофлавіну та нікотинової кислоти. Ці сполуки надають шкірі пружності, а волоссю здорового сяйва.

Морква

Морква корисна для підтримки гостроти зору, але вона також є чудовим засобом для боротьби зі зморшками.

У моркві багато бета-каротину, який перетворюється на вітамін А. Люди можуть визнати вітамін А одним з основних інгредієнтів у місцевих ретиноїдах, оскільки він допомагає зменшити зморшки та розгладити шкіру.

Темний шоколад

Його вживання може захистити від сонячних опіків завдяки двом антиоксидантам, що містяться у темному шоколаді - феноламу і катехінам.

Численні дослідження вивчали вплив темного шоколаду, а саме що він покращує зморшки та еластичність шкіри людини.