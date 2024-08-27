Цей популярний метод насправді не допомагає позбутися зморшок на обличчі

У сучасному світі доволі популярною стала йога для обличчя, яка нібито тонізує шкіру та зменшує ознаки старіння. Як виявилось, в такого методу є суттєві недоліки.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Mirror .

Що варто знати

Дерматолог Акіс Нтонос розповіла, що багато знаменитостей і людей у ​​світі естетики роками пропагували йогу для обличчя. Зокрема, якийсь час такий метод дієвий, але насправді не має великої медичної користі.

Йога має заспокійливу, розслабляючи та оздоровчі переваги. Але розтягування та щипання шкіри таким чином може викликати дискомфорт і насправді погіршити стан шкіри, а не покращити .

Наприклад, якщо на обличчі є прищі або почервоніння, то постійне торкання обличчя може посилити поширення бактерій.

Більше того, ця тенденція має допомогти зі зморшками, але масаж та маніпуляції зі шкірою таким чином можуть мати протилежний ефект.

Розтягнення шкіри, особливо навколо очей, яка і так стає тоншою та чутливішою з віком, може лише посилити зморшки.

Чи дієвий ботокс проти зморшок

Лікар зазначила, що заняття йогою для обличчя щодня самі по собі не принесуть багато користі для шкіри. Тому, щоб ефективно позбутися зморшок, люди обирають ботокс.

Ботокс - це безпечне та малоінвазивне тимчасове лікування, яке може допомогти уповільнити старіння та підвищити природну красу людини. Мало того, на відміну від таких трендів, як йога для обличчя, більшість процедур ботоксу є безболісними та мають тривалий ефект, що допомагає підвищити самооцінку та впевненість.

Уколи ботоксу проводять пацієнтам різного віку. Рекомендувати їх чи ні косметолог вирішує, звертаючи увагу на наявність та глибину мімічних зморшків. В середньому вони з'являються після 30-35 років.

Отже, в цьому віці можна задуматися про перші ін'єкції краси, але перш ніж їх провести потрібно проконсультуватися з досвідченим косметологом та зважити всі за і проти.