Косметолог рассказала, как спать, чтобы избежать морщин на лице

Сразу после пробуждения на лице могут быть "морщины сна". В частности, на какой стороне спали, на тому и будет больше морщин и заломов. Некоторые правила помогут этого избежать и не нанести вред коже.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу косметолога Ольги Поздняковой.
"Морщины сна" на лице, шее и в зоне декольте возникают, если спать на боку и на животе.
Эксперт назвала правила, соблюдая которые во время ночного сна, можно добиться уменьшения морщин и свежего вида утром:
"Создайте максимально комфортные условия для сна, чтобы оставаться молодыми", - отметила косметолог.
Кроме того, с возрастом эластичность и упругость кожи снижаются, что облегчает появление морщин. Другие факторы, такие как вредное воздействие солнца, курение и обезвоживание, также способствуют образованию морщин.
Положение лежа на спине является лучшим положением для продления молодости кожи. Это не только предотвращает появление морщин из-за отсутствия трения, которое вызывает морщины, но и не дает коже ощущать давление "складывающегося" лица в подушку.
Можно положить под голову дополнительную подушку, чтобы жидкость не накапливалась во время сна, что предотвращает отечность утром.
Правда, уснуть в такой позе могут единицы. Кому-то мешает слишком высокая подушка, а кому-то неудобный матрас. Поэтому первое, что нужно сделать, позаботиться о том, чтобы было удобно.
Ночные кремы обычно очень жирные, ультраувлажняющие. В то же время очень хорошо восстанавливают кожу после действия внешних раздражителей. Выбирайте содержащие гиалуроновую кислоту.
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