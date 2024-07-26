Косметолог назвала напій, який забирає красу у людини
Алкоголь не тільки допомагає розслабитись після важкого робочого дня, а також може завдавати багато шкоди організму. Зокрема, він може забирати красу людини та викликати зморшки.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку косметолога Ольги Позднякової.
Вплив алкоголю на красу
За словами експерта, будь-який алкоголь викликає зневоднення та сухість шкіри, а значить появу передчасних зморшків, кіл під очима та інших ознак "дорослішання".
Також алкоголь впливає на судини та не робить їх здоровими. При вживанні алкоголю обличчя часто стає червоним, а іноді буквально після першого ковтка, такий стан може посилити проблеми зі шкірою, такі як екзема, розацеа, висипання (прищі) або псоріаз.
Спиртне знищує антиоксиданти та колаген в організмі.
Інший неприємний наслідок алкоголю - це набряк обличчя. Цей "спецефект" знайомий майже всім.
Тож варто визнати, що алкоголь треба вважати шкідливою і навіть отруйною речовиною. Тому, якщо ви хочете зберігати шкіру здоровою, молодою та красивою, від алкоголю краще відмовитися - або хоча б скоротити його споживання до мінімуму.
Солодкі коктейлі
Загалом звичка пити знищує антиоксиданти та колаген в організмі. Не існує такої кількості алкоголю, яка не заподіяла б шкоди шкірі.
Солодкі коктейлі - це подвійний удар, оскільки і алкоголь, і цукор викликають запалення шкіри. Червоне вино містить речовини, що вивільняють цукор і гістамін, які знову викликають подвійну дозу запалення і почервоніння шкіри.
Короткочасні зміни шкіри, такі як тьмяність, сухість і набряклість, часто виникають після вживання алкоголю. Ці негативні наслідки можна змінити, зробивши тривалу перерву у вживанні алкоголю.
Варто пам’ятати: що більше ми вживаємо алкоголю, то більше зростає навантаження на внутрішні органи. Більш за всіх страждає підшлункова залоза та печінка.
Тому краще відвернути проблему, ніж корегувати її наслідки. Якщо у вас серйозні проблеми зі шкірою, то відмовтесь від алкоголю, щоб не нашкодити ще більше.
Ось три перші кроки, які потрібно зробити, якщо ви усвідомили необхідність перестати вживати алкоголь:
- відмовитися від компанії, в якій вас можуть спонукати до спиртного
- включити в коло спілкування людей, які змогли відмовитись від алкоголю
- знайти цікаві захоплення, щоб заповнити ними вільний час
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