Косметолог назвала напій, який забирає красу у людини

Алкоголь не тільки допомагає розслабитись після важкого робочого дня, а також може завдавати багато шкоди організму. Зокрема, він може забирати красу людини та викликати зморшки.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку косметолога Ольги Позднякової.

Вплив алкоголю на красу

За словами експерта, будь-який алкоголь викликає зневоднення та сухість шкіри, а значить появу передчасних зморшків, кіл під очима та інших ознак "дорослішання".

Також алкоголь впливає на судини та не робить їх здоровими. При вживанні алкоголю обличчя часто стає червоним, а іноді буквально після першого ковтка, такий стан може посилити проблеми зі шкірою, такі як екзема, розацеа, висипання (прищі) або псоріаз.

Спиртне знищує антиоксиданти та колаген в організмі.

Інший неприємний наслідок алкоголю - це набряк обличчя. Цей "спецефект" знайомий майже всім.

Тож варто визнати, що алкоголь треба вважати шкідливою і навіть отруйною речовиною. Тому, якщо ви хочете зберігати шкіру здоровою, молодою та красивою, від алкоголю краще відмовитися - або хоча б скоротити його споживання до мінімуму.

Солодкі коктейлі

Загалом звичка пити знищує антиоксиданти та колаген в організмі. Не існує такої кількості алкоголю, яка не заподіяла б шкоди шкірі.

Солодкі коктейлі - це подвійний удар, оскільки і алкоголь, і цукор викликають запалення шкіри. Червоне вино містить речовини, що вивільняють цукор і гістамін, які знову викликають подвійну дозу запалення і почервоніння шкіри.

Короткочасні зміни шкіри, такі як тьмяність, сухість і набряклість, часто виникають після вживання алкоголю. Ці негативні наслідки можна змінити, зробивши тривалу перерву у вживанні алкоголю.

Варто пам’ятати: що більше ми вживаємо алкоголю, то більше зростає навантаження на внутрішні органи. Більш за всіх страждає підшлункова залоза та печінка.

Тому краще відвернути проблему, ніж корегувати її наслідки. Якщо у вас серйозні проблеми зі шкірою, то відмовтесь від алкоголю, щоб не нашкодити ще більше.

Ось три перші кроки, які потрібно зробити, якщо ви усвідомили необхідність перестати вживати алкоголь: