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Лікар розповів, чи безпечно ділитися напоями з іншими людьми: всі ризики

Четвер 18 липня 2024 18:01
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Лікар розповів, чи безпечно ділитися напоями з іншими людьми: всі ризики Чи можна ділитися напоями з іншими (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Інколи ми можемо дозволити другові випити воді зі своєї пляшки. Як виявилось, така звичка не зовсім корисна для здоров'я та має певні ризики.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost.

Ризик спільного використання напоїв

За словами патологоанатома та клінічного мікробіолога Боббі Прітта, щоразу, коли ви випиваєте з другом з однієї чашки, є ймовірність підхопити якусь інфекцію.

Є багато різних типів мікроорганізмів, бактерій, вірусів, грибків і паразитів. Деякі з них можуть виживати в слині.

Деякі з них можуть вижити на сухій поверхні (як-от горловина чашки або отвір соломинки), доки їх не помиють.

Спільне проживання (наприклад, в коледжі), сприяє підхоплення хвороб, які передаються повітряно-крапельним шляхом від інфікованої людини.

Обстановка також має значення: переповнені бари більш ризиковані тому, що там менше вентиляції та більше шансів бути ближче до хворого, а тип напою, як правило, не впливає на ризик захворіти.

Важливо знати, алкоголь, який ви п’єте, не вбиває мікроби.

Лікар додала, що немає великої різниці в ризику спільного використання склянки для пиття та пляшки з водою. Ризик зараження залежить від особи, у якої є інфекція, наприклад, від того, як вона виділяє вірус і бактерії.

Ризик для дітей

Діти можуть не любити ділитися своїми іграшками, але якщо хтось залишить свій сік без нагляду, то інша дитина його візьме та вип'є.

Якщо дитина хвора, то в напій, який вона п’є, зазвичай потрапляє більше слини, а це означає, що існує більша ймовірність потрапляння вірусних часток і слизу в напій. Це може призвести до більш високого шансу інфікування.

Діти можуть отримувати багато респіраторних інфекцій, і вони передаються через слину.

Зазвичай діти дошкільного віку хворіють частіше, тому що у них ще не повністю розвинений імунний захист. Отже, коли п'єте з однієї чашки з дитиною, то маєте більший шанс заразити малюка.

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Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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