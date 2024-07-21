5 дивовижних ознак того, що ви п’єте забагато кави

Кофеїн в помірних кількостях відмінно стимулює нервову систему, бадьорить і підвищує працездатність, але при надмірному вживанні, замість припливу сил ви отримаєте купу проблем. Варто знати про ознаки, які свідчать про такий стан.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Livestrong .

Лікар Суніта Позіна розповіла, що кофеїн є стимулятором. Для більшості людей споживання розумної кількості спричинить мінімальні побічні ефекти.

Тим не менш, якщо ви перестараєтеся з кофеїном або особливо чутливі до нього, ви можете відчути неприємні психічні та фізичні наслідки.

Проблеми з травленням

Кофеїн - це наркотик, і надмірне споживання для організму може надмірно стимулювати центральну нервову систему, що призводить до так званого кофеїнового сп’яніння.

Симптоми включають занепокоєння, нервозність, безсоння, нерегулярне серцебиття та шлунково-кишковий дистрес.

Більше того, кофеїн може спровокувати вироблення гастриту. Також може бути не тільки розлад шлунку або нудота, але й діарея.

Дратівливість і тривога

Кофеїн дає ефект пробудження, оскільки він блокує аденозин, хімічну речовину у тілі, яка змушує вас відчувати втому.

Якщо ви приймаєте занадто багато кофеїну або п’єте його пізно вдень, це може легко вплинути на те, як ви будете спати вночі.

Нестача сну є причиною загальної дратівливості протягом дня та також може спровокувати тривожні розлади.

Головний біль

Найцікавіше в кофеїні те, що він одночасно лікує головний біль і є причиною його виникнення.

Кофеїн можуть додавати до ліків проти головного болю та мігрені, оскільки він допомагає звужувати кровоносні судини, щоб полегшити головний біль.

Однак головний біль є поширеним симптомом відміни кофеїну. Ви можете помітити головний біль після того, як випили більше або менше кави, ніж зазвичай.

Втома

Вживання занадто великої кількості кави може спричинити втому.

Після вживання кофеїну будете почуватися дуже бадьорими, але коли ефект зникає, ви будете ще більш втомленими.

Легке запаморочення

Запаморочення є результатом зміни артеріального тиску та прискореного пульсу, що може статися після вживання кофеїну.

Якщо ви можете відчути, як сильно б'ється ваше серце, ви повинні абсолютно скоротити вживання кофеїну.

Норма в день

Варо обмежити споживання кофеїну до 400 мл на день.

Якщо ви помітили, що ви більш чутливі до кофеїну, ви можете дотримуватися меншої кількості.