Косметолог назвала напиток, который отнимает красоту у человека

Алкоголь не только помогает расслабиться после тяжелого рабочего дня, а также может наносить много вреда организму. В частности, он может отнимать красоту человека и вызвать морщинки.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу косметолога Ольги Поздняковой.

Воздействие алкоголя на красоту

По словам эксперта, любой алкоголь вызывает обезвоживание и сухость кожи, а значит, появление преждевременных морщин, кругов под глазами и других признаков "взросления".

Также алкоголь оказывает влияние на сосуды и не делает их здоровыми. При употреблении алкоголя лицо часто становится красным, а иногда буквально после первого глотка, такое состояние может усугубить проблемы с кожей, такие как экзема, розацеа, сыпь (прыщи) или псориаз.

Спиртное уничтожает антиоксиданты и коллаген в организме.

Другое неприятное последствие алкоголя - это отек лица. Этот "спецефект" знаком почти всем.

Поэтому следует признать, что алкоголь следует считать вредным и даже ядовитым веществом. Поэтому, если вы хотите сохранять кожу здоровой, молодой и красивой, от алкоголя лучше отказаться - или хотя бы сократить его потребление до минимума.

Сладкие коктейли

В общем, привычка пить уничтожает антиоксиданты и коллаген в организме. Не существует такого количества алкоголя, которое не причинило бы вреда коже.

Сладкие коктейли - это двойной удар, поскольку и алкоголь, и сахар вызывают воспаление кожи. Красное вино содержит вещества, высвобождающие сахар и гистамин, вновь вызывающие двойную дозу воспаления и покраснения кожи.

Кратковременные изменения кожи, такие как тусклость, сухость и отечность часто возникают после употребления алкоголя. Эти отрицательные последствия можно изменить, сделав длительный перерыв в употреблении алкоголя.

Следует помнить: чем больше мы употребляем алкоголь, тем больше возрастает нагрузка на внутренние органы. Больше всех страдает поджелудочная железа и печень.

Поэтому лучше отвлечь проблему, чем корректировать ее последствия. Если у вас серьезные проблемы с кожей, откажитесь от алкоголя, чтобы не навредить еще больше.

Вот три первых шага, которые нужно сделать, если вы осознали необходимость перестать употреблять алкоголь: