Косметолог назвала 5 способів, які реанімують шкіру після зимових свят

Пізні приймання їжі, алкоголь і щільний макіяж не дуже добре позначаються на стані шкіри. Тому потрібно знати, як їй допомогти відновитися.

Налагодьте питний режим

За словами косметолога Ольги Позднякової, варто пити теплу воду натщесерце та протягом дня. Саме тепла вода:

допомагає вивести токсини

прискорює метаболізм і сприяє схудненню

покращує кровообіг

уповільнює процес старіння

Пийте багато води в новому році, щоб допомогти вивести токсини та зберегти шкіру гладкою. Використовуйте насичений живильний зволожуючий крем, щоб підтримувати міцний бар’єр проти холодного сухого повітря.

Інтервальне харчування

Не варто поспішати з дієтами, краще почати з інтервального харчування (10 годин для прийому їжі, 14 - для перерви). Це плавно розвантажить організм після свят і варто слідкувати, щоб харчування було збалансованим.

Солодощі варто замінити на фрукти, салати з майонезом - на свіжі овочі, алкогольні коктейлі - на трав'яний чай.

Рухайтеся більше

Прогулянки на свіжому повітрі та фізична активність не лише додають енергії, але й стимулюють роботу мозку. Спорт швидко бадьорить і піднімає настрій.

Повноцінно висипайтеся

Пізній сон негативно впливає на організм та прискорює старіння. Намагайтеся лягати спати раніше.

Лімфодренажні прийоми

Робіть вранці масаж обличчя, наприклад, під час вмивання.

Перед зволоженням шкіру потрібно очистити та тонізувати. З цим завданням чудово справляється безспиртовий тонік або трав'яний настій.

Також легкі ранкові вібрації тривалістю у 2 хвилини будуть корисними для всього тіла. Потрібно лягти на спину на рівну поверхню, руки та ноги підняти до верху та робити легку вібрацію. Почніть з 30 секунд щодня, поступово збільшуючи час.

У разі сухої чи зневодненої шкіри варто використовувати нічні тканинні маски. Якщо ви з якоїсь причини не любите тканинні маски, чудовою альтернативою є глиняні або мінеральні.

Відлущування є ключовим фактором для освітлення шкіри та відновлення її природного сяйва. Використовуйте м’який пілінг, щоб очистити шкіру, не викликаючи роздратування. Уникайте надмірного відлущування шкіри, роблячи пілінг один або два рази на тиждень.