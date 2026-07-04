ua en ru
Сб, 04 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

В Україні з'явиться унікальна лінія морської оборони

22:45 04.07.2026 Сб
2 хв
Захист Одеси виводять на абсолютно новий рівень
aimg Сергій Козачук
В Україні з'явиться унікальна лінія морської оборони Фото: Україна готує нове технологічне ноу-хау для захисту Одеси (ssu.gov.ua)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Для захисту Одеси та регіону в Чорному морі планують створити нову лінію оборони із безпілотниками-перехоплювачами.

Про це заявив президент Ураїни Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його офіційний Telegram-канал.

Нові технології для захисту Одещини

За словами глави держави, нове технологічне рішення передбачає застосування дронів-перехоплювачів з різних платформ, зокрема їхній запуск безпосередньо з морських безпілотників.

Така лінія оборони має надійно захистити Одесу та весь навколишній регіон від ворожих загроз.

Зеленський підкреслив, що впровадження подібних технологій є відповіддю на сучасні безпекові виклики та стимулює розвиток військово-морського потенціалу.

"Я вважаю, що найголовніше, що сьогодні Україна має в військово морській складовій - це досвід, який розвивається кожного дня", - наголосив президент.

Роботизовані катери та захист Одеси

Нагадаємо, данська компанія BlueShadow розробила систему Blue Dragon, яка покликана захистити прибережні регіони України від повітряних атак з моря. Проєкт передбачає створення рою автономних безпілотних суден, які здатні перехоплювати та знищувати ворожі дрони на відстані 10-20 кілометрів від берега.

У інтерв'ю РБК-Україна засновник компанії Чарльз Махер детально розповів, на якому етапі перебуває розробка захисту Одеси від "Шахедів" та з яких технічних елементів складається ця унікальна платформа. За його словами, система інтегрується з українськими комплексами управління Delta та Кропива, що дозволяє катерам самостійно ухвалювати рішення під час бою.

Також в розмові очільник стартапу пояснив, як данська технологія замінить людей на чергуванні та скільки персоналу потрібно для керування такою ескадрою. Платформа розрахована на безперервну роботу в морі в режимі 24/7, а для контролю 12 роботизованих катерів на суходолі вистачить команди всього з п'яти осіб.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Дрони Війна в Україні Одеса Володимир Зеленський ВМС
Новини
Українські дрони уразили нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі (відео)
Українські дрони уразили нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі (відео)
Аналітика
"Відчуваєш біль – значить живий". Історія ветерана, який пройшов пекло під Кліщіївкою
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Відчуваєш біль – значить живий". Історія ветерана, який пройшов пекло під Кліщіївкою