В Україні з'явиться унікальна лінія морської оборони

Про це заявив президент Ураїни Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його офіційний Telegram -канал.

"Я вважаю, що найголовніше, що сьогодні Україна має в військово морській складовій - це досвід, який розвивається кожного дня", - наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що впровадження подібних технологій є відповіддю на сучасні безпекові виклики та стимулює розвиток військово-морського потенціалу .

Така лінія оборони має надійно захистити Одесу та весь навколишній регіон від ворожих загроз.

Роботизовані катери та захист Одеси

Нагадаємо, данська компанія BlueShadow розробила систему Blue Dragon, яка покликана захистити прибережні регіони України від повітряних атак з моря. Проєкт передбачає створення рою автономних безпілотних суден, які здатні перехоплювати та знищувати ворожі дрони на відстані 10-20 кілометрів від берега.

У інтерв'ю РБК-Україна засновник компанії Чарльз Махер детально розповів, на якому етапі перебуває розробка захисту Одеси від "Шахедів" та з яких технічних елементів складається ця унікальна платформа. За його словами, система інтегрується з українськими комплексами управління Delta та Кропива, що дозволяє катерам самостійно ухвалювати рішення під час бою.

Також в розмові очільник стартапу пояснив, як данська технологія замінить людей на чергуванні та скільки персоналу потрібно для керування такою ескадрою. Платформа розрахована на безперервну роботу в морі в режимі 24/7, а для контролю 12 роботизованих катерів на суходолі вистачить команди всього з п'яти осіб.