Чи можна використовувати шампунь замість гелю для душу: це варто знати всім

Багато хто хоча б раз у житті стикалися з ситуацією, коли гель для душу закінчується і доводиться використовувати шампунь. Як виявилось, мити тіло таким засобом не можна і цьому є важливе пояснення.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Byrdie .

Чим відрізняються шампунь і гель для душу

Дерматолог Каран Лалом розповів, що з асоби для миття тіла створені для різних типів шкіри та проблем, наприклад, сухої або жирної. Через це вони мають вищий рівень pH, ніж шампуні, і, як правило, містять корисні для шкіри інгредієнти, такі як гліцерин.

До того ж вони мають більш високі концентрації поверхнево-активних речовин, щоб змити весь бруд і пил, які накопичуються на тілі протягом дня.

Експерт рекомендує шукати засоби для миття тіла з елементами відновлення шкірного бар'єра, такими як біоподібні ліпіди, протеїни та процераміди, які, як відомо, посилюють природне виробництво керамідів у шкірі.

З іншого боку, шампуні призначені для очищення волосся. Для цього вони використовують інгредієнти, які можуть залишити шкіру липкою.

Чи можна мити шампунем тіло

За словами фахівця, цього не варто робити регулярно. Шампуні не зволожують шкіру та мають інший pH. Вони видаляють жир більше, ніж гелі, що може призвести до сухості.

До того ж засоби для миття тіла не будуть ефективно видаляти жир і забруднюючі речовини зі шкіри голови та волосся. Вони також можуть висушити волосся. Без спеціальних засобів волосся після миття може стати ламким або жирним.

Крім того, шампуні мають спеціальні компоненти, що доглядають, які зволожують волосся, чого гель для душу не здатний зробити. Це може призвести до того, що ваше волосся стане сухим і ламким.

Що використовувати, якщо закінчився гель для душу

Якщо засіб для миття тіла раптово закінчився, то засіб для вмивання чи скраб є кращою альтернативою, ніж шампунь.

Гель для вмивання та скраби створені для шкіри, тому вони забезпечують краще очищення. Хоча використання скрабу може здаватися марнотратним, але такий засіб пропонує більш глибоке очищення, ніж шампунь.