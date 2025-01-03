Косметолог назвала 5 способов, которые реанимируют кожу после зимних праздников

Поздние приемы пищи, алкоголь и плотный макияж не очень хорошо сказываются на состоянии кожи. Поэтому нужно знать, как ей помочь восстановиться.

Наладьте питьевой режим

По словам косметолога Ольги Поздняковой, стоит пить теплую воду натощак и в течение дня. Именно теплая вода:

помогает вывести токсины

ускоряет метаболизм и способствует похудению

улучшает кровообращение

замедляет процесс старения

Пейте много воды в новом году, чтобы помочь вывести токсины и сохранить кожу гладкой. Используйте насыщенный питательный увлажняющий крем, чтобы поддерживать прочный барьер против холодного сухого воздуха.

Интервальное питание

Не стоит спешить с диетами, лучше начать с интервального питания (10 часов для приема пищи, 14 - для перерыва). Это плавно разгрузит организм после праздников и стоит следить, чтобы питание было сбалансированным.

Сладости стоит заменить на фрукты, салаты с майонезом - на свежие овощи, алкогольные коктейли - на травяной чай.

Двигайтесь больше

Прогулки на свежем воздухе и физическая активность не только добавляют энергии, но и стимулируют работу мозга. Спорт быстро бодрит и поднимает настроение.

Полноценно высыпайтесь

Поздний сон негативно влияет на организм и ускоряет старение. Старайтесь ложиться спать пораньше.

Лимфодренажные приемы

Делайте утром массаж лица, например, во время умывания.

Перед увлажнением кожу нужно очистить и тонизировать. С этой задачей прекрасно справляется бесспиртовой тоник или травяной настой.

Также легкие утренние вибрации продолжительностью в 2 минуты будут полезными для всего тела. Нужно лечь на спину на ровную поверхность, руки и ноги поднять к верху и делать легкую вибрацию. Начните с 30 секунд ежедневно, постепенно увеличивая время.

В случае сухой или обезвоженной кожи следует использовать ночные тканевые маски. Если вы по какой-то причине не любите тканевые маски, отличной альтернативой являются глиняные или минеральные.

Отшелушивание является ключевым фактором для осветления кожи и восстановления ее естественного сияния. Используйте мягкий пилинг, чтобы очистить кожу, не вызывая раздражения. Избегайте чрезмерного отшелушивания кожи, делая пилинг один или два раза в неделю.