Дерматологи назвали крем для рук, який зупинить старіння шкіри

Креми з SPF-фактором потрібно використовувати не тільки влітку, а й взимку. Сонцезахисні креми потрібно наносити на руки задля уникнення старіння шкіри.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Best life online .

Захист від зморшок

З віком руки втрачають жир та еластичність, а сонячні промені можуть сприяти появі зморшок і пігментних плям.

"Візьміть звичку носити сонцезахисний крем щодня. Засіб широкого спектра дії з фактором захисту від сонця допоможе запобігти пігментним плямам і зморшкам на руках", - каже дерматолог Емі Кассуф.

Звичайно, використання крему з таким високим ступенем захисту, як SPF-40 або SPF-50 не потрібне, а ось крему з SPF-10 - цілком виправдано.

Коли ви наносите сонцезахисний крем на обличчя, візьміть за звичку наносити ще й на руки. Ні для кого не секрет, що потужні сонячні промені UVA та UVB шкідливі для шкіри.

Якщо у вас вже є неприємні "сонячні плями", спробуйте місцевий крем, що містить ретиноїдну кислоту, хімічний пілінг або лазерне лікування.

Дерматолог і хірург доктор Ліза Чіппс також радить перед нанесенням гель-лаку на нігті також використовувати крем з SPF.

Уникайте миття рук гарячою водою

Не використовуйте занадто гарячу воду для миття рук і надягайте рукавички під час прибирання чи миття посуду.

Мило, холодна погода, а також порізи та шрами відіграють певну роль у руйнуванні шкіри. Щоб омолодити шкіру рук, залишайтеся зволоженими, використовуйте антибактеріальне мило та одягайте рукавички під час виходу на вулицю взимку.

Під час відпочинку в горах, не забувайте про крем для обличчя з SPF взимку та обовʼязково слідкуйте за своєчасністю поновлення засобу, оскільки чим вище ми над рівнем моря, тим більш агресивні промені.

Важливе правило: наносити будь-який крем на шкіру необхідно за 20-30 хвилин до виходу на вулицю. Краще цей час збільшити до 1 години. Це стосується і жирних кремів, оскільки такі засоби містять мінімум 25% води. Якщо ви нанесете крем пізніше, це призведе до переохолодження, сухості, почервоніння і лущення шкіри.

Вплив їжі на шкіру

Взимку їжа повинна бути зігріваючою, повноцінною, багатою жирами, білками і вуглеводами. Вона повинна стимулювати імунну і захисну функції шкіри.

Якщо ви харчуєтеся збалансовано, то на шкірі це ніяк не відіб’ється. Якщо ж є певні гастроентерологічні патології, то взимку не виключені періоди загострення хронічних гастритів, холециститів і інших запальних захворювань. Тому таким людям потрібно дотримуватися правильного харчування.